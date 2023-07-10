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Минобороны сообщило о попытке ракетного удара ВСУ по трем регионам

Минобороны сообщило о попытке ракетного удара по Крыму, Калужской и Ростовской областям
Целями ракет были Крымский мост и военный аэродром в Ростовской области. В Минобороны сообщили, что две ракеты сбили, еще две отклонили средствами РЭБ
Зенитная ракета С-200
Зенитная ракета С-200 (Фото: Wikimedia Commons)

Украинские военные в воскресенье, 9 июля, попытались нанести ракетный удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях, сообщили в Минобороны.

В ведомстве заявили, что Киев использовал зенитные ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант. Жертв и разрушений нет.

«Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей», — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило о попытке ракетного удара ВСУ по трем регионам
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Афзалов доложил, что силы ПВО сбили две украинские ракеты С-200, еще две были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Целями были Керченский транспортный переход (Крымский мост) и военный аэродром Морозовск в Ростовской области.

Начальник Генштаба Герасимов приказал начальнику Главного разведывательного управления и командному пункту объединенной группировки обнаружить и уничтожить стартовые позиции украинских ракет, а также в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по защите объектов от атак.

Накануне днем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что средствами ПВО была сбита крылатая ракета близ Керчи. «Повреждений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

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Позднее глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев заявил о работе ПВО в городе. По словам губернатора Василия Голубева, около полудня средства ПВО сбили украинскую ракету между Каменском и Донецком. Позднее Голубев уточнил, что обломки ракеты упали на участки домовладений в двух рабочих поселках. Никто не пострадал, но в двух строениях была повреждена шиферная кровля.

Затем о сбитых силами ПВО двух украинских ракетах сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате падения одной из ракет была разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет.

Телеграм-канал Mash писал, что украинские военные пытались атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области и военный аэродром в Калужской. По данным канала, при этом использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В ответ на сообщение заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил ударами по Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами
Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — написал он в телеграм-канале.

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Елена Чернышова
Минобороны Военная операция на Украине зенитные ракеты Крым Калужская область Ростовская область Валерий Герасимов
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