Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Red Bull выиграл 11-й подряд Гран-при и повторил рекорд «Формулы-1» Спорт, 20:07
Медведев рассказал о сценарии удара по ядерным объектам Украины и Европы Политика, 19:56
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 19:53
В Абхазии из-за последствий ливня приостановили движение поездов Общество, 19:39
В Узбекистане завершилось голосование на выборах президента Политика, 19:37
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 19:19
Рублев впервые в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона Спорт, 19:17
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Штайнмайер призвал не мешать США поставлять кассетные боеприпасы Украине Политика, 19:05
Книжный магазин в Петербурге эвакуировали перед лекцией Стрелкова Политика, 18:54
«Динамо» разгромило ЦСКА второй раз подряд и выиграло Братский кубок Спорт, 18:51
Россиянин Сафиуллин сенсационно вышел в 1/4 финала Уимблдона Спорт, 18:48
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:43
Economist рассказал о новой тактике украинских саперов Политика, 18:41
Курбан Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» Спорт, 18:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев рассказал о сценарии удара по ядерным объектам Украины и Европы

Медведев не исключил удара по ядерным объектам Украины и Восточной Европы
Ранее 9 июля в Брянской области сбили две крылатые ракеты. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что если их конечной целью была Смоленская АЭСТ, то в таком случае «уже нечего стесняться»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Если подтвердится попытка атаки со стороны Украины «натовскими» ракетами по Десногорской АЭС в Смоленской области, можно рассматривать сценарий удара по украинским и восточноевропейским объектам, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.

«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — считает он.

9 июля власти сообщали о как минимум трех атаках со стороны Украины: системы ПВО сбили две крылатых ракеты в Керчи, также были сбиты ракеты в Ростовской области и в Брянской области. Пострадавших не было, в Ростовской области повреждены кровли зданий, а в Брянской один из снарядов разрушил пилораму.

Телеграм-канал Mash написал, что украинская сторона пыталась атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области и военный аэродром в Калужской. По данным канала, при этом использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Украине предоставила Великобритания. 

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и считает, что это делает другие страны участниками конфликта.

Материал дополняется

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter