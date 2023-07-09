Медведев рассказал о сценарии удара по ядерным объектам Украины и Европы
Если подтвердится попытка атаки со стороны Украины «натовскими» ракетами по Десногорской АЭС в Смоленской области, можно рассматривать сценарий удара по украинским и восточноевропейским объектам, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram.
«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — считает он.
9 июля власти сообщали о как минимум трех атаках со стороны Украины: системы ПВО сбили две крылатых ракеты в Керчи, также были сбиты ракеты в Ростовской области и в Брянской области. Пострадавших не было, в Ростовской области повреждены кровли зданий, а в Брянской один из снарядов разрушил пилораму.
Телеграм-канал Mash написал, что украинская сторона пыталась атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области и военный аэродром в Калужской. По данным канала, при этом использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Украине предоставила Великобритания.
Москва осуждает поставки вооружений Киеву и считает, что это делает другие страны участниками конфликта.
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