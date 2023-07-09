Система ПВО сработала в Ростовской области
Система ПВО сработала в Донецке Ростовской области, никто не пострадал, но повреждены здания, сообщил глава администрации города Роман Кураев в телеграм-канале.
«После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. Есть незначительные «технические» повреждения кровли зданий», — сказал он.
Кураев заверил, что ситуация находится под контролем.
Донецк расположен на северо-западе Ростовской области, на реке Северский Донец, он граничит с Краснодонским районом ЛНР.
Местное издание «Новость» писало, что в городе были слышны взрывы около полудня. По словам главы города, ПВО сработала со стороны Каменска по направлению к ЛНР.
Позднее губернатор области Василий Голубев подтвердил, что около 12:00 средства ПВО сбили украинскую ракету между Каменском и Донецком. «Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», — написал он в телеграм-канале.
В мае в Ростовской области с помощью беспилотника был атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В результате взрыва произошел пожар, который потушили силами сотрудников.
Позднее в том же месяце средства ПВО сбили украинскую ракету близ Морозовска, неподалеку от которого находится одноименный военный аэродром. По словам Голубева, обломки сбитой ракеты упали в поле, пострадавших и разрушений не было.
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