Мэр Донецка Кураев: система ПВО сработала в Ростовской области по направлению к ЛНР

Между Каменском и Донецком силами ПВО была сбита украинская ракета. Никто не пострадал, но незначительные повреждения получили крыши нескольких зданий

Фото: vrogov / Telegram

Система ПВО сработала в Донецке Ростовской области, никто не пострадал, но повреждены здания, сообщил глава администрации города Роман Кураев в телеграм-канале.

«После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. Есть незначительные «технические» повреждения кровли зданий», — сказал он.

Кураев заверил, что ситуация находится под контролем.

Донецк расположен на северо-западе Ростовской области, на реке Северский Донец, он граничит с Краснодонским районом ЛНР.

Местное издание «Новость» писало, что в городе были слышны взрывы около полудня. По словам главы города, ПВО сработала со стороны Каменска по направлению к ЛНР.

Позднее губернатор области Василий Голубев подтвердил, что около 12:00 средства ПВО сбили украинскую ракету между Каменском и Донецком. «Жертв нет. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений. Ущерб уточняется», — написал он в телеграм-канале.

В мае в Ростовской области с помощью беспилотника был атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В результате взрыва произошел пожар, который потушили силами сотрудников.

Позднее в том же месяце средства ПВО сбили украинскую ракету близ Морозовска, неподалеку от которого находится одноименный военный аэродром. По словам Голубева, обломки сбитой ракеты упали в поле, пострадавших и разрушений не было.