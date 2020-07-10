Путин предостерег от «размахивания бритвой» при защите интересов страны

По мнению президента, россияне не должны быть похожи на придурков и сумасшедших, защищая свои интересы. Однако противостояние на международной экономической арене будет иметь продолжение, считает Путин

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Россия предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне. Об этом заявил президент Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал Путин.

В дальнейшем, по его словам, «противостояние на международной экономической арене, очевидно, будет продолжаться».

В июне во время выступления на параде Победы Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по созданию общей системы безопасности в мире. «Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому чувствуем, какая это величайшая ценность — человек. Его мечты, радость, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки», — говорил глава государства. При этом он отметил, что мировая стабильность находится под угрозой, в частности из-за рушащейся системы контроля над вооружениями.