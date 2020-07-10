Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 13:12
Россия и Китай вновь заблокировали резолюцию о доставке гумпомощи Сирии Политика, 23:10 «Вектор» завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса Общество, 22:54 Попова назвала сроки принятия решения по проведению линеек 1 сентября Общество, 22:47 Попова заявила о беспечности забывших на курортах о COVID-19 россиян Общество, 22:26 Под налоговый маневр в ИТ-отрасли попадут производители электроники Бизнес, 22:20 Путин предостерег от «размахивания бритвой» при защите интересов страны Политика, 22:06 Попова назвала условие отмены запрета на отдых детей в других регионах Общество, 22:00 Эрдоган назвал дату начала богослужений в соборе Святой Софии Общество, 21:53 Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике Экономика, 21:33 Тиньков пообещал создать «большой фонд» после выздоровления от лейкемии Общество, 21:22 ЦБ зафиксировал нетипично высокий спрос на наличные Финансы, 21:21 Мадридский «Реал» потерял основного защитника из-за травмы Спорт, 21:20 Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова Общество, 21:09 В «Бессмертном полку» заявили об отсутствии решения по дате шествия Общество, 21:08
Политика ,  
0 

Путин предостерег от «размахивания бритвой» при защите интересов страны

По мнению президента, россияне не должны быть похожи на придурков и сумасшедших, защищая свои интересы. Однако противостояние на международной экономической арене будет иметь продолжение, считает Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Россия предпочитает общаться с партнерами исключительно в уважительном тоне. Об этом заявил президент Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ею размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», — сказал Путин.

В дальнейшем, по его словам, «противостояние на международной экономической арене, очевидно, будет продолжаться».

Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу
Политика
Фото: Andrew Harnik / AP

В июне во время выступления на параде Победы Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по созданию общей системы безопасности в мире. «Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому чувствуем, какая это величайшая ценность — человек. Его мечты, радость, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки», — говорил глава государства. При этом он отметил, что мировая стабильность находится под угрозой, в частности из-за рушащейся системы контроля над вооружениями.

В феврале Путин заявлял, что человечество вновь оказалось у опасной черты. Президент указал на то, что в мире множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. «В неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — утверждал тогда Путин.

Глава государства подчеркивал, что Россия намерена вести переговоры с США по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, а также в сфере борьбы с терроризмом и решением региональных кризисов. Как отмечал Путин, возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное конструктивное русло находится в интересах не только России и США, но и всего мира.

Авторы: Виктория Полякова, Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, международные отношения
Материалы по теме
Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику
Политика
Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами
Политика
WSJ узнала о разногласиях ЦРУ и АНБ по «сговору» россиян с талибами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter