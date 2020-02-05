Путин заявил о приближении мира к «опасной черте»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Человечество вновь оказалось у опасной черты, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями. В неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — отметил глава государства.

Российская сторона намерена вести переговоры с Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, а также в сфере борьбы с терроризмом и решением региональных кризисов, сообщил президент.

По словам Путина, возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное конструктивное русло в находится интересах не только России и США, но и всего мира. Президент добавил, что «стабильность и предсказуемость» российско-американских отношений влияют на состояние «мира и безопасности на планете».