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Путин заявил о приближении мира к «опасной черте»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Человечество вновь оказалось у опасной черты, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от послов иностранных государств. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями. В неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — отметил глава государства.

Российская сторона намерена вести переговоры с Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности, а также в сфере борьбы с терроризмом и решением региональных кризисов, сообщил президент.

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По словам Путина, возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное конструктивное русло в находится интересах не только России и США, но и всего мира. Президент добавил, что «стабильность и предсказуемость» российско-американских отношений влияют на состояние «мира и безопасности на планете».

В церемонии вручения верительных грамот приняли участие послы 23 государств. Среди них новый глава дипломатической миссии США в России Джон Салливан.
До назначения в Россию Салливан занимал должность заместителя главы Государственного департамента США.

В декабре прошлого года его утвердили на посту представителя США в России после того, как предыдущий посол, Джон Хантсман, в начале октября подал в отставку в связи с решением участвовать в выборах губернатора Юты.

Теги: США, Россия, Владимир Путин
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