Путин заявил об открытости России для общей системы безопасности в мире

Владимир Путин (Фото: Сергей Пятаков / Getty Images)

Россия открыта к диалогу по созданию общей системы безопасности в мире, заявил президент Владимир Путин во время своего выступления на параде Победы. Трансляцию вел РБК.

«Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому чувствуем, какая это величайшая ценность — человек. Его мечты, радость, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами, и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз», — сказал Путин.

По мнению Путина, мировая стабильность находится под угрозой, в частности из-за рушащейся системы контроля над вооружениями. Об этом он говорил еще в феврале, отмечая, что безопасность в мире во многом зависит от состояния отношений России и США.