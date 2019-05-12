Преемница Меркель исключила возможность ее досрочной смены как канцлера

Канцлер избран на весь срок, заявила сменившая Меркель на посту лидера ХДС Крамп-Карренбауэр. Полномочия нынешнего главы кабмина ФРГ истекут в 2021 году, перед этим партия выдвинет новую кандидатуру канцлера, рассказала политик

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель (слева направо) (Фото: Markus Schreiber / AP)

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемница Ангелы Меркель на посту лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), заявила, что не ставит перед собой цели в ближайшем времени заменить Меркель и в правительстве в качестве канцлера. Об этом она рассказала в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Канцлер избирается на весь срок полномочий», — заверила Крамп-Карренбауэр, заметив, что это происходит «во всех законодательных органах», и граждане в связи с этим «справедливо ожидают: канцлер и правительство будут серьезно относиться к своим обязательствам, связанным с этими выборами». «Поэтому я могу исключить, что я прилагаю усилия для бессмысленных изменений», — добавила лидер ХДС.

Кандидатуру канцлера партия, по ее словам, собирается выдвинуть только «к концу осени 2020 года» после принятия новой программы (срок полномочий Меркель истекает в 2021 году).

Сейчас, отметила Крамп-Карренбауэр, власти в Германии готовятся к выборам в Европарламент, которые состоятся через две недели. «Все своей работой вносят вклад: и в партии, и в правительстве. Сейчас мы работаем вместе, чтобы достичь наилучшего результата и, следовательно, успешного будущего для Европы», — сказала лидер партии, подчеркнув, что это коллективные усилия.