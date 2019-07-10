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Сердюков начал ревизию «слабого звена» российского авиапрома
Среди переданных «Ростеху» военных авиаремонтных заводов — предприятие со штатом 500 человек, ремонтирующее два вертолета в год, рассказал РБК Анатолий Сердюков. Госкорпорация ищет для таких заводов «альтернативные пути развития»
Анатолий Сердюков (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Министерство обороны завершило передачу госкорпорации «Ростех» 23 авиаремонтных предприятий, сообщил РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. Восемь заводов, специализирующихся на ремонте авиадвигателей и вертолетов, перешли в прямое подчинение «Ростеха», остальные 15 — по ремонту самолетной техники — в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, также входит в «Ростех»), уточнил он.

В перспективе «Ростех» должен стать авиастроительной компанией национального уровня. Под управление корпорации сейчас переходит ОАК, идет процесс объединения проектирования, производства компонентов, финишной сборки самолетов и вертолетов, пояснил глава авиакластера «Ростеха».

Самым слабым звеном отечественного авиапрома Сердюков называет послепродажное обслуживание. «Как в эту систему впишутся АРЗы (авиаремонтные заводы. — РБК), мы смотрим сейчас. Изучаем, как оптимально выстроить структуру с учетом компетенций заводов, их оснащенности, состояния, логистики», — подытожил он. По мнению бывшего министра обороны, так как загрузка авиаремонтных предприятий по линии гособоронзаказа снижается, «Ростеху» надо искать «альтернативные пути развития».

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Глава авиакластера «Ростеха» и финансисты корпорации недавно осмотрели три переданных предприятия — 418-й, 419-й и 20-й авиационные ремонтные заводы, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «На 419-м АРЗ показатели не очень оптимистичные», — отметил Сердюков. По его словам, в этом году завод будет ремонтировать два вертолета, при этом коллектив предприятия — порядка 500 человек. Мощность 218-го АРЗ — 150 двигателей в год, а объем заказов на 2019 год вдвое меньше, продолжил Сердюков, на 20-м АРЗ тоже недозагрузка и снижение объемов ремонта. «Словом, надо принимать решения. Любые реформы надо начинать не в кабинетах, а на местах, — резюмировал он. — Иному директору рубль жалко дать, а другого хочется поддержать всеми ресурсами».

Cегодня все ведущие мировые авиапроизводители делают ставку на развитие сервисной составляющей, отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Доля доходов, полученных от продажи самолетов, сокращается, а от эксплуатации (поддержания летной годности, ремонта и так далее) увеличивается, пояснил эксперт. По его словам, эта тенденция устойчива и уже сейчас по ряду летательных аппаратов и систем вторая половина жизненного цикла приносит больше выручки, чем продажи новой техники, выше и рентабельность.

«Де-факто в гражданской авиации некоторые производители готовы продавать самолеты почти по себестоимости, для того чтобы нарастить продажи, а потом больше зарабатывать на сервисе», — говорит Пантелеев.

В то же время отечественная система авиаремонтных заводов, сформированная еще в СССР под тогдашнюю численность парка, избыточна, говорит эксперт. Он не исключил и продажи территорий заводов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. «Тянуть излишние площади — это значит просто палить ресурсы», — уверен Пантелеев.

Единственная возможность избежать закрытия предприятий и увольнения квалифицированного персонала — переход к новой модели, при которой каждое предприятие получит свою особую специализацию, считает эксперт.

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«Условно говоря, необязательно заниматься ремонтом двигателя от А до Я, то есть получать на входе неисправный или с выработанным ресурсом и возвращать готовый отремонтированный. Вполне возможно специализироваться на отдельных операциях, таких как восстановление защитных покрытий, деталей, производство отдельных ремкомплектов», — объяснил Пантелеев.

Как происходит переход ОАК под управление «Ростеха»

В июле 2018 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал РБК о планах присоединения ОАК к госкорпорации и поделился намерением создать внутри «Ростеха» на базе ОАК авиаконцерн, в который будут интегрированы ключевые предприятия авиационной отрасли по примеру Airbus. «В концерн могут войти не только ОАК и «Вертолеты России», но и предприятия, производящие агрегаты, комплектующие для авиации. Это и ОДК, и КРЭТ, и «Технодинамика», — сказал глава госкорпорации.

24 октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации. Процесс слияния ОАК со структурами «Ростеха» займет полтора года, отмечал ранее в беседе с РБК Сердюков. В феврале Чемезов объявил о планах деления ОАК на гражданский и военный дивизионы. Как пояснил глава «Ростеха», это делается в том числе для того, чтобы подразделения, занимающиеся гражданской техникой, не попадали под зарубежные санкции.

«Сейчас проводим аудит компании [ОАК], и положение дел не очень хорошее впечатление производит. Туда необходимо выделить порядка 250 млрд [руб.] дополнительных средств — это и на развитие, на создание нового продукта МС-21, на модернизацию заводов. Поэтому мы, наверное, сделаем какую-то перестановку», — говорил Чемезов.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: «Ростех», Минобороны, ОАК, Анатолий Сердюков
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