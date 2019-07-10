Сердюков начал ревизию «слабого звена» российского авиапрома

Среди переданных «Ростеху» военных авиаремонтных заводов — предприятие со штатом 500 человек, ремонтирующее два вертолета в год, рассказал РБК Анатолий Сердюков. Госкорпорация ищет для таких заводов «альтернативные пути развития»

Анатолий Сердюков (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Министерство обороны завершило передачу госкорпорации «Ростех» 23 авиаремонтных предприятий, сообщил РБК индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков. Восемь заводов, специализирующихся на ремонте авиадвигателей и вертолетов, перешли в прямое подчинение «Ростеха», остальные 15 — по ремонту самолетной техники — в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, также входит в «Ростех»), уточнил он.

В перспективе «Ростех» должен стать авиастроительной компанией национального уровня. Под управление корпорации сейчас переходит ОАК, идет процесс объединения проектирования, производства компонентов, финишной сборки самолетов и вертолетов, пояснил глава авиакластера «Ростеха».

Самым слабым звеном отечественного авиапрома Сердюков называет послепродажное обслуживание. «Как в эту систему впишутся АРЗы (авиаремонтные заводы. — РБК), мы смотрим сейчас. Изучаем, как оптимально выстроить структуру с учетом компетенций заводов, их оснащенности, состояния, логистики», — подытожил он. По мнению бывшего министра обороны, так как загрузка авиаремонтных предприятий по линии гособоронзаказа снижается, «Ростеху» надо искать «альтернативные пути развития».

Глава авиакластера «Ростеха» и финансисты корпорации недавно осмотрели три переданных предприятия — 418-й, 419-й и 20-й авиационные ремонтные заводы, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «На 419-м АРЗ показатели не очень оптимистичные», — отметил Сердюков. По его словам, в этом году завод будет ремонтировать два вертолета, при этом коллектив предприятия — порядка 500 человек. Мощность 218-го АРЗ — 150 двигателей в год, а объем заказов на 2019 год вдвое меньше, продолжил Сердюков, на 20-м АРЗ тоже недозагрузка и снижение объемов ремонта. «Словом, надо принимать решения. Любые реформы надо начинать не в кабинетах, а на местах, — резюмировал он. — Иному директору рубль жалко дать, а другого хочется поддержать всеми ресурсами».