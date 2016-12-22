Сердюков пообещал выручку авиакластера в ₽1 трлн после присоединения ОАК

После присоединения ОАК «Ростех» выйдет в разряд ведущих авиапроизводителей мира, заявил РБК глава ростеховского авиакластера Анатолий Сердюков. Помешать могут возросшие риски распространения санкций на гражданские программы ОАК

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

После интеграции с «Объединенной авиастроительной корпорацией» выручка ростеховского авиационного кластера, по оценке его главы Анатолия Сердюкова, составит триллион рублей. Об этом Сердюков заявил РБК во время Международного авиакосмического салона в китайском Чжухае.

Триллион и стандарты

«Для «Ростеха» интеграция с ОАК — знаковый момент. Доля авиационного кластера в общей выручке корпорации составит примерно 50% — около 1 трлн руб. То есть авиастроительный блок становится самым мощным в корпорации, и «Ростех» встает в один ряд с ведущими авиапроизводителями мира», — сказал Сердюков.​

Совокупная выручка авиакластера «Ростеха» за 2016 год составила 534,7 млрд руб., ОАК — 417 млрд руб. Согласно стратегии авиакластера, запланирован рост этого показателя в среднем на 14% в год в рублевом выражении до 2025 года. После присоединения ОАК эта стратегия будет скорректирована, подчеркнул Сердюков в беседе с РБК.

Cогласно подписанному в конце октября указу президента Владимира Путина, процесс слияния ОАК со структурами «Ростеха» займет полтора года. За это время будут решены вопросы, связанные с оформлением документации, оптимизацией структуры управления внутри авиакластера, а также с внедрением финансовых, кадровых и производственных стандартов «Ростеха» в ОАК, объяснил Сердюков.

Как авиапромышленность отдали кластеру «Ростеха» Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ростеху» 92,31% акций «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) 24 октября. В середине июля гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов рассказывал РБК, что внутри «Ростеха» планируется создать единый авиаконцерн, в который должны будут интегрироваться ключевые предприятия авиационной отрасли. Чемезов сообщил, что объединение будет происходить по принципу производственной кооперации юридически самостоятельных предприятиями по типу Airbus. Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиакластера «Ростеха», вошел в совет директоров ОАК в конце июня 2017 года. Глава Минпромторга Денис Мантуров стал председателем совета, в него также вошел Юрий Борисов, тогда заместитель министра обороны, ныне вице-премьер. Авиакластер «Ростеха» создан в 2015 году. В кластер вошли крупнейшие холдинги госкорпорации: «Вертолеты России» (один из лидеров мирового рынка вертолетов с долей более 10%), поставщик авиакомплектующих «Технодинамика», Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, производитель всех российских авиационных двигателей) и корпорация «Радиоэлектронные технологии» (авионика и электроника). На предприятиях этих компаний заняты 192 тыс. человек, еще 90 тыс. — трудоустроены в объединяющей 30 авиапроизводителей ОАК.

Приоритетные самолеты и импортозамещение

«Авиационной отрасли нужна не революция, а вдумчивая и четко структурированная работа с участием всех холдингов авиационного кластера «Ростеха» — «Вертолетов России», КРЭТ, ОДК, «Технодинамики». Новая структура взаимодействия дает возможность всему авиапрому — от комплектаторов до производителей вертолетной и самолетной техники — работать в одной логике», — объяснил присоединение ОАК к «Ростеху» Сердюков.

Среди приоритетных проектов в отрасли останется создание среднемагистрального самолета МС-21, в который планируется инвестировать порядка 55 млрд руб. до 2025 года, уточнил Сердюков. По его словам, «Ростех» будет работать над тем, чтобы сделать самолет «максимально российским с точки зрения комплектующих».

Фото: Владислав Шатило / РБК

По словам Сердюкова, в электронике МС-21 уже десятки элементов российского производства. Еще несколько десятков позиций разрабатываются по программе импортозамещения, в том числе ведется работа по импортозамещению центральных систем комплекса — бортовой вычислительной системы и коммутатора бортовой сети. До конца 2018 года планируется завершение проектных работ по этой теме.

Сейчас холдинг КРЭТ по запросу ОАК работает над созданием систем и комплексов интегрированной модульной авионики второго поколения, которую планируется использовать не только в проекте МС-21, но во всех перспективных гражданских самолетах, планируемых к производству после 2020 года — SSJ-100/75, Ил-114-300, Ил-96-400М/Ил-96-300. Соответствующее оборудование уже разработано, а его опытные образцы проходят предварительные и квалификационные испытания, уточнил Сердюков. Серийные поставки этого оборудования с записью «Годен к эксплуатации» начнутся после 2019 года, когда оборудование пройдет сертификационные испытания в составе воздушного судна.

Сердюков полагает, что в итоге «отечественное авиастроение получит техническую и технологическую независимость от санкций и других внешних факторов».

Сокращения и угроза санкций

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев в беседе с РБК предположил, что управленческий персонал ОАК после объединения может быть сокращен более чем в два раза.

«В «Ростехе» управленческая прослойка около 400–450 человек, в ОАК — около 900. Многоэтажная иерархическая структура с разделением на дивизионы была нужна на определенном этапе, но сейчас эта многоэтажность и бюрократическая избыточность увеличивает издержки и удлиняет путь принятия управленческих решений», — считает Гутенев. По его словам, в таких вопросах будет уместна «готовность Сердюкова принимать жесткие решения».

По мнению исполнительного директора отраслевого агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, объединение ОАК с «Ростехом» сделает новую структуру с большим оборотом более привлекательной в качестве заемщика для финансовых институтов. Кроме того, объединение даст возможность «Ростеху» инвестировать в программу МС-21.

«Но я бы отметил, что инвестиции будут происходить в интересах увеличения доли комплектующих производственного предприятия «Ростеха» в гражданских программах ОАК», — отметил Пантелеев в беседе с РБК.

По его словам, также важны возможности производственной кооперации. Например, авиазавод «Вертолеты России» в Улан-Удэ владеет технологиями и самолето-, и вертолетостроения. Кроме того, положительный эффект может дать наличие общей инфраструктуры, в том числе и по послепродажному обслуживанию, считает эксперт.

«Самым большим минусом является неопределенность с точки зрения распространения санкций, введенных в отношении «Ростеха», на гражданские программы ОАК. — говорит Пантелеев. — Мы видим, что недавние санкции против «Авиадвигателя», «Обнинской технологии» и «Аэрокомпозита» создают риски для программы МС-21. Ожидаемым следствием интеграции будет также оптимизация структуры ОАК — в том числе сокращение административного персонала».

Чтобы избежать дополнительных рисков санкционного давления, по мнению Гутенева, в «Ростехе» могут быть созданы отдельные структуры, которые будут отвечать за направления военной и гражданской авиации. Среди ключевых проблем, которые накопились в отрасли, — импортозамещение, развитие гражданской авиации и международное партнерство, в частности, проект российско-китайского широкофюзеляжного самолета, а также проблемы обновления военно-транспортной авиации и формирования научных заделов по беспилотникам и самолетам шестого поколения, констатировал Гутенев.