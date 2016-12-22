Путин подписал указ о передаче ОАК «Ростеху»

Президент России Владимир Путин передал госкорпорации «Ростех» 92,31% акций «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, правительство должно обеспечить передачу ОАК «Ростеху» в течение 18 месяцев. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил «РИА Новости», что эффект интеграции ОАК в «Ростех» к 2025 году может достигнуть около 120 млрд руб.

В середине июля гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов рассказал РБК, что внутри «Ростеха» планируется создать единый авиаконцерн. В него должны интегрироваться ключевые предприятия авиационной отрасли. Чемезов сообщил, что объединение будет происходить по принципу производственной кооперации с юридически самостоятельными предприятиями по типу Airbus. Гендиректор отметил, что также в новый концерн могут войти «Вертолеты России» и предприятия, производящие агрегаты для авиации. О планах объединить «Ростех» и ОАК Чемезов рассказал в марте 2017 года.

Впоследствии глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил в интервью РБК, что государство должно решить, каким образом будет происходить объединение ОАК и госкорпорации. Он рассказал, что обычной процедурой является передача акций в виде имущественного взноса. Сердюков добавил, что юридическое слияние компаний не планируется: «Конструкция получается слишком громоздкая». По мнению Сердюкова, первоочередной задачей станет собрать воедино производителей авиатехники и комплектующих.

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ОАК в конце июня 2017 года. Помимо него в состав попали глава Минпромторга Денис Мантуров, который стал председателем совета, а также замминистра обороны Юрий Борисов, замминистра экономического развития Евгений Елин и другие чиновники и предприниматели. 91% акций ОАК принадлежал Росимуществу.