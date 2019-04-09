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Политика ,  
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Сердюков раскритиковал авиапром за «сумасшедшие издержки»
Куратор интеграции ОАК в «Ростех» Анатолий Сердюков заявил о потере конкурентоспособности авиастроения и «безумных деньгах», потраченных на замещение технологий 50-летней давности
Анатолий Сердюков (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Руководитель авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков на рабочем заседании Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК заявил о завышении цен на продукцию российских авиапредприятий.

Экс-министр обороны курирует процесс присоединения к «Ростеху» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), на базе которой консолидированы российские авиастроительные активы.

Сейчас, по оценке Сердюкова, многие промышленные производства в авиапроме годами «не загружены даже на 50%, а некоторые и ниже».

«Сумасшедшие издержки ложатся на небольшой объем продукции, который мы выпускаем. Стоимость у нас сразу [более] завышенной получается, чем аналоги зарубежные. Я про качество даже не говорю, потому что отработать качественно на маленьких объемах практически невозможно, — объяснил топ-менеджер. — Могу сказать, что Airbus запустила новый проект А-350, выпускает 16 машин в месяц. Мы и 10% этого не делаем».

Политика
Борисов — РБК: «Предписания по закупке отечественного оборудования будут»

В декабре 2018 года вице-премьер по ОПК Юрий Борисов рассказывал в интервью РБК, что в ближайшие годы объемы гособоронзаказа будут снижаться. В первой пятилетке предыдущей госпрограммы вооружений приоритет отдавался закупке авиационной техники — боевым самолетам для Воздушно-космических сил и вертолетам для армейской авиации, напомнил он. Но наступило «насыщение, и объемы закупок упали в разы».

Ранее РБК из данных Росстата выяснил, что производство российских летательных аппаратов, включая космические, в прошлом году рухнуло на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет. Производство по коду ОКВЭД «Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования» стало резко снижаться с прошлого июля. А за январь—февраль 2019-го производство летательных аппаратов сократилось почти в два раза к тому же периоду прошлого года.

Экономика
Производство самолетов, космических кораблей и ракет рухнуло в 2018 году

​На заседании в Госдуме Сердюков пообещал донести до главы ОАК Юрия Слюсаря, что в вопросах диверсификации авиапрома «хватит говорить о поручениях, нужно уже с чего-то начинать».

«В авиационной промышленности подшипников практически нет. Вот вам рынок. Один подшипник на двигатель стоит $50 тыс. — огромная цифра. Есть смысл туда вкладывать деньги? Конечно, есть. Без этого мы никуда не поедем», — считает руководитель авиакластера.

Направление программ импортозамещения в отрасли, по мнению Сердюкова, придется корректировать.

«Тратим безумные деньги для импортозамещения, а замещаем продукцию, которая разрабатывалась 50, а то и больше лет назад, даже не понимая, что нам нужно сохранить каким-то образом текущее производство и поддержание той техники, которая у нас есть», — сказал Сердюков.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Анатолий Сердюков
Материалы по теме
Производство самолетов, космических кораблей и ракет рухнуло в 2018 году
Экономика
Борисов — РБК: «Предписания по закупке отечественного оборудования будут»
Политика
Сердюков пообещал выручку авиакластера в ₽1 трлн после присоединения ОАК
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