Сердюков раскритиковал авиапром за «сумасшедшие издержки»

Куратор интеграции ОАК в «Ростех» Анатолий Сердюков заявил о потере конкурентоспособности авиастроения и «безумных деньгах», потраченных на замещение технологий 50-летней давности

Анатолий Сердюков (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Руководитель авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков на рабочем заседании Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК заявил о завышении цен на продукцию российских авиапредприятий.

Экс-министр обороны курирует процесс присоединения к «Ростеху» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), на базе которой консолидированы российские авиастроительные активы.

Сейчас, по оценке Сердюкова, многие промышленные производства в авиапроме годами «не загружены даже на 50%, а некоторые и ниже».

«Сумасшедшие издержки ложатся на небольшой объем продукции, который мы выпускаем. Стоимость у нас сразу [более] завышенной получается, чем аналоги зарубежные. Я про качество даже не говорю, потому что отработать качественно на маленьких объемах практически невозможно, — объяснил топ-менеджер. — Могу сказать, что Airbus запустила новый проект А-350, выпускает 16 машин в месяц. Мы и 10% этого не делаем».