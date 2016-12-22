Киев подстраховался от «неприятных сюрпризов» на встрече Путина и Трампа

Власти Украины получили от США четкие заверения, что украинские интересы на предстоящей встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным преданы не будут. По данным Reuters, Киеву не нужны «неприятные сюрпризы»

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Украина получила от США заверения в том, что президент Дональд Трамп не предаст ее интересов во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки. Об этом агентству Reuters рассказал украинский дипломат, который отказался называть свое имя из-за чувствительности ситуации.

«Мы получили от американской стороны четкие заверения, что украинские интересы будут подтверждены и защищены [на саммите]», — сказал дипломат. «Для нас важно, чтобы за нашими спинами не случилось неприятного сюрприза, и мы получили заверения [со стороны США], что этого не произойдет», — добавил собеседник.

Как отмечает агентство, Трамп известен своим спонтанным, а иногда и неустойчивым стилем дипломатии, и Киев опасается, что за закрытыми дверями он может оказаться восприимчивым к попыткам Путина попытаться уговорить США на одобрение присоединения Крыма к России.

Параллельно, как отмечает Reuetrs, Киев надеется, что Трамп заставит Путина отказаться от поддержки Москвой самопровозглашенных республик на востоке Украины и смягчить его позицию по поводу развертывания миротворческой миссии ООН.

Ожидается, что переговоры Путина и Трампа пройдут 16 июля в Хельсинки. Предполагается, что сначала будет встреча один на один, а затем она продолжится в расширенном составе. Трамп ранее говорил, что собирается обсудить со своим российским коллегой ситуации в Сирии и на Украине, а также вопрос о вмешательстве России в американские выборы. Ранее обеспокоенность по поводу предстоящей встречи лидеров России и США выражали в Лондоне, а также в НАТО.