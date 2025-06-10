Власти Харьковской области расширили зону эвакуации

Власти эвакуируют жителей сел Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка Купянского района. В Харьковской области несколько раз расширяли зону эвакуации за последние месяцы

Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Совет обороны Харьковской области принял решение об обязательной эвакуации из семи населенных пунктов. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Под эвакуацию подпадают села Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка Купянского района. Из населенных пунктов планируют вывезти 181 ребенка.



Все эвакуированные получат временное жилье, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи, заверил Синегубов.

Большинство населенных пунктов находятся в нескольких километрах или чуть дальше к юго-западу от Купянска.

Из Купянска и других ближайших населенных пунктов Харьковской области, недалеко от которых идут бои, за последние месяцы эвакуировали тысячи жителей, зона эвакуации расширялась несколько раз. Только к 1 января из этих мест вывезли около 11 тыс.человек. Эвакуацию расширяют и в других украинских регионах: Днепропетровской и Сумской областях.

Минобороны России 23 мая сообщило о занятии села Радьковка, расположенного примерно в 2 км от Купянска. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки.

Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску. На купянском направлении для ВСУ складывается сложная обстановка, говорилглавком Александр Сырский.