Харьковские власти объявили обязательную эвакуацию из Купянска

Фото: John Moore / Getty Images

В Купянске и близлежащих населенных пунктах Харьковской области объявлена обязательная эвакуация жителей, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов, передает издание «Думка».

«Мы приняли решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения из некоторых населенных пунктов Купянского направления. В частности, город Купянск, Кондрашовка, Куриловка, Петропавловка и другие населенные пункты», — сказал он.

Синегубов отметил, что на этом направлении ухудшается ситуация в военном плане, там не удается обеспечить начало отопительного сезона, дать электроэнергию, предоставлять гуманитарную помощь.

В Купянской общине, по его словам, находятся 4 тыс. жителей. Сначала будут вывозить тех, кто живет на левом, находящемся ближе к России, берегу реки Оскол, на которой расположен город.

Кроме того, из Боровской общины Изюмского района (к югу от Купянска) будут эвакуировать семьи с детьми — там их около 250.

По словам Синегубова, люди неохотно уезжают из этих районов.

Материал дополняется