В Кремле заявили об отговорках Киева по обмену пленными и телами погибших

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российская сторона придерживается договоренностей об обмене военнопленными с Украиной, которые были достигнуты по итогам переговоров в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наши специалисты находятся на месте предполагавшейся передачи и мы готовы выполнить. Давайте дождемся начала недели, посмотрим, как будет эволюционировать позиция украинской стороны», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, повлияет ли отказ Украины принять тела на будущие обмены.

Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что первая партия тел погибших украинских военных была доставлена в район обмена, однако Украина перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен пленными. По словам Мединского, в Стамбуле Москва и Киев договорились, что обмен военнопленными начнется 7 июня. Однако руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждал, что обмен был запланирован на следующую неделю.

«Россия всегда выполняет те договоренности, которые достигнуты, чего не скажешь об украинской стороне. Мы видели и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее. Вряд ли их можно счесть правдоподобными», — прокомментировал Песков.

У пресс-секретаря президента также спросили, не планирует ли Россия обратиться к международным организациям для содействия в решении вопроса об обмене телами военнослужащих с Украиной. «Пока об этом не идет речь, потому что была договоренность на двустороннем уровне, и сначала нужно понять, отказывается ли Украина от выполнения тех договоренностей», — сказал Песков.

Материал дополняется