Сын Байдена задолжал бывшей жене более $2,9 млн по алиментам

Сын президента США Джо Байдена Хантер задолжал своей бывшей жене Кэтлин Буле более $2,9 млн по алиментам, сообщает Axios со ссылкой на адвоката Буле Венди Шварца.

Хантер Байден и Кэтлин Буле развелись в 2017 году. Буле подала иск к бывшему мужу о неуплате алиментов в полном размере в 2019 году после того, как стало известно, что он женился во второй раз.

Как пишет Axios, после начала судебного разбирательства сын американского президента «практически» перестал выплачивать бывшей жене ежемесячные алименты, из-за чего его долг только возрос. Адвокаты Хантера Байдена утверждали, что на тот момент у него не было денег из-за наркотической зависимости.

Венди Шварц же заявил, что сын президента занял «миллионы долларов, чтобы уплатить федеральные налоги и накопленные алименты, а также гонорары адвокатам в Арканзасе», связанные с ребенком, который был у него «от другой женщины».

В 2019-2023 годах у сына американского президента шло судебное разбирательство с жительницей Арканзаса Лунден Робертс, которая в 2018 году родила от него дочь Нави. Робертс подала иск с требованием о назначении алиментов спустя год после рождения ребенка. Тогда же суд признал Нави дочерью Байдена-младшего на основании результатов ДНК-теста.

В 2023 году суд постановил, что Нави будет получать от отца ежемесячные денежные выплаты. Спустя месяц президент Байден публично признал Нави своей внучкой.