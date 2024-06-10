 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в Европе

Правые партии в Европе будут «наступать на пятки», но большинство в Европарламенте пока останется проукраинским, считает Песков. «Альтернатива для Германии» на выборах в ЕП обогнала партию действующего канцлера
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

Российские власти наблюдают динамику на повышение популярности правых партий в Европе по результатам выборов в Европарламент, однако большинство будет все еще проукраинским и проевропейским, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эту динамику видно невооруженным взглядом. И, безусловно, это несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои ведущие позиции, со временем, судя по всему, правые партии будут наступать на пятки», — сказал Песков.

Комментируя успех крупнейшей ультраправой партии во Франции «Национальное объединение», которую возглавляет преемник Марин Ле Пен Жордан Барделла, Песков назвал происходящее внутренним делом республики:

«Вопреки широко иногда распространенной в Европе и Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», — подчеркнул он.

Роспуск парламента во Франции — явление не новое, напомнил Песков: «До [французского президента Эмманюэля] Макрона это неоднократно делали его предшественники. Так же будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание, пока что чрезвычайно не дружественные, а враждебный настрой по отношению к нашей стране».

Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП
Политика
Виктор Орбан

Партия «Национальное объединение» получила 31,50%, коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», набирает в два раза меньше голосов — 15,20%.

«Это нехороший результат для партий, защищающих Европу», — признал Макрон и поручил распустить парламент — Национальное собрание. Досрочные выборы пройдут 30 июня и 7 июля. В последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году, это сделал Жак Ширак.

В Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 15,6%. Это стало лучшим результатом партии за всю историю ее существования. АдГ заняла второе место, первое — Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с 30,3% голосов. Партия немецкого канлцера Олафа Шольца, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заняла лишь третье место, набрав 14,1%.

В то же время правящая правоконсервативная партия Венгрии, ФИДЕС премьера Виктора Орбана, показала худшие результаты за все время участия на выборах в Европарламенте, хотя и осталась лидером. Оппозиция объявила результаты «концом эпохи», но сам Орбан пообещал побеждать оппозицию и дальше.

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. <...> Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — пообещала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Европарламент Дмитрий Песков Альтернатива для Германии Франция
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Бельгии улитки испортили повестки на выборах в Европарламент
Общество
Фон дер Ляйен пообещала «проукраинское и проевропейское» большинство в ЕП
Политика
Кирби назвал участие США в конфликте на Украине катастрофой для Европы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
На крыше драмтеатра Иваново произошел взрыв Общество, 13:01
Макрона попытались отговорить от роспуска парламента Политика, 12:57
Рассекречены новинки Changan для России в 2024 году Авто, 12:52
Спрос на биткоин в июне со стороны ETF превысил возможности майнеров Крипто, 12:48
«Локомотив» купил лучшего бомбардира «Оренбурга» Спорт, 12:46
Совет МИД БРИКС почтил минутой молчания погибшего президента Ирана. Видео Общество, 12:44
Как понять, почему отдел продаж работает слабо, — чек-лист из 33 вопросов Pro, 12:44
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Цифровая оптимизация: что позволит бизнесу повысить эффективность Отрасли, 12:43
Песков ответил на сообщения о скором визите Путина в КНДР и Вьетнам Политика, 12:43
Как увеличить вклад страхового рынка в ВВП и вырастить своего инвестора Отрасли, 12:40
Грузовик с военными номерами прорвал украино-венгерскую границу Общество, 12:38
Беспилотный транспорт: перспективы развития в России Пресс-центр РБК, 12:36
Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в Европе Политика, 12:35
Звезды на матчах сборной России по футболу будут выступать за счет РМГ Спорт, 12:33