Кремль оценил популярность противников поддержки Украины в Европе

Правые партии в Европе будут «наступать на пятки», но большинство в Европарламенте пока останется проукраинским, считает Песков. «Альтернатива для Германии» на выборах в ЕП обогнала партию действующего канцлера

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Астапкович / Sputnik / Reuters)

Российские власти наблюдают динамику на повышение популярности правых партий в Европе по результатам выборов в Европарламент, однако большинство будет все еще проукраинским и проевропейским, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Эту динамику видно невооруженным взглядом. И, безусловно, это несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои ведущие позиции, со временем, судя по всему, правые партии будут наступать на пятки», — сказал Песков.

Комментируя успех крупнейшей ультраправой партии во Франции «Национальное объединение», которую возглавляет преемник Марин Ле Пен Жордан Барделла, Песков назвал происходящее внутренним делом республики:

«Вопреки широко иногда распространенной в Европе и Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», — подчеркнул он.

Роспуск парламента во Франции — явление не новое, напомнил Песков: «До [французского президента Эмманюэля] Макрона это неоднократно делали его предшественники. Так же будем внимательно за этим наблюдать, тем более принимая во внимание, пока что чрезвычайно не дружественные, а враждебный настрой по отношению к нашей стране».

Партия «Национальное объединение» получила 31,50%, коалиция Besoin d'Europe, куда входит партия Макрона «Ренессанс», набирает в два раза меньше голосов — 15,20%.

«Это нехороший результат для партий, защищающих Европу», — признал Макрон и поручил распустить парламент — Национальное собрание. Досрочные выборы пройдут 30 июня и 7 июля. В последний раз Нацсобрание во Франции распускали в 1997 году, это сделал Жак Ширак.

В Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 15,6%. Это стало лучшим результатом партии за всю историю ее существования. АдГ заняла второе место, первое — Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с 30,3% голосов. Партия немецкого канлцера Олафа Шольца, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), заняла лишь третье место, набрав 14,1%.

В то же время правящая правоконсервативная партия Венгрии, ФИДЕС премьера Виктора Орбана, показала худшие результаты за все время участия на выборах в Европарламенте, хотя и осталась лидером. Оппозиция объявила результаты «концом эпохи», но сам Орбан пообещал побеждать оппозицию и дальше.

«Уже завтра мы начнем работать над созданием нового сильного большинства, строить мосты между единомышленниками. <...> Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — пообещала глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.