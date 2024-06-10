 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Противники помощи Украине в ФРГ обогнали по популярности партию Шольца

АдГ заняла второе место на выборах в Европарламент в Германии
АдГ обошла партию канцлера Олафа Шольца СДПГ и заняла второе место. Партия отказывается поддерживать Украину и передавать ей оружие
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 15,6% на выборах в Европарламент, следует из данных избирательной комиссии.

Это стало лучшим результатом партии за всю историю ее существования. АдГ заняла второе место, первое — Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с 30,3% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер страны Олаф Шольц, заняла лишь третье место, набрав 14,1%.

На выборах в Европарламент в 2019 году АдГ получила лишь 11%, однако тогда для партии это также стало лучшим результатом. На предстоящих в 2025 году выборах в бундестаг партия планирует впервые выдвинуть кандидата на пост федерального канцлера.

Как отмечает Bild, многие крайне правые партии отказываются поддерживать Украину в российско-украинском конфликте. АдГ призывала прекратить поставки оружия и требовала проведения мирных переговорах, основанных на российской позиции, которую Украина и НАТО «категорически отвергают».

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса в Германии в 2015 году. В 2017 году АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и имеет 78 мест в федеральном парламенте, это вторая оппозиционная сила после ХДС/ХСС.

Из-за одиозных высказываний некоторых членов АдГ не только неоднократно вызывала общественное негодование, но и попала под присмотр спецслужб. Сейчас отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские. Согласно отчету 2022 года, около 10 тыс. членов АдГ, то есть почти треть, BfV подозревает в экстремистских убеждениях.

В январе в бундестаге обсудили запрет «Альтернативы для Германии», после того как ее представители приняли участие во встрече, на которой обсуждали выдворение мигрантов в Африку.

Выборы в Европарламент. Что важно знать
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Европарламент избирают каждые пять лет прямым всеобщим голосованием в странах Евросоюза. До 1979 года он формировался путем делегирования депутатов от национальных парламентов по установленной для каждого государства квоте. Предыдущие выборы евродепутатов состоялись в мае 2019 года. В этом году они прошли с 6 по 9 июня 2024 года.

Выборы в Европарламент считаются крупнейшими транснациональными выборами в мире, но фактически каждая из 27 стран объединения организовывает свои собственные.

Согласно предварительным итогам, Европейская народная партия (EPP) набрала 26,25% голосов, она получит 189 из 720 мест в Европарламенте. В нынешнем составе у EPP 179 мест. На втором месте — «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), у них 135 мест. Затем идут либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» (83) и «Европейские консерваторы и реформисты» (72). «Идентичность и демократия» (ID) — группа правых и ультраправых политиков, — получила 58 мест.

Новый состав Европарламента будет действовать в 2024–2029 годах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (EPP) заявила, что новое большинство в законодательном органе будет проевропейским и проукраинским.

Ранее «Идентичность и демократия» сотрудничала с АдГ, но в мае партию исключили из своего состава в связи со скандалами, связанными с членами «Альтернативы». Немецкое издание Stern полагает, что исключение АдГ из ID носит скорее символический характер, поскольку после выборов национальные партии смогут заново сформировать фракции в Европарламенте.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Мир Ландау
Альтернатива для Германии Германия Выборы Европарламент ультраправые

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Володин оценил предварительные итоги выборов в Европарламент
Политика
В Бельгии улитки испортили повестки на выборах в Европарламент
Общество
Правые в Австрии и ФРГ опередили правящие партии на европейских выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Суд не смог обанкротить «Подари мечту» супруга Блиновской Бизнес, 11:27
Новый этап ослабления рубля. Почему прогнозы Минэкономразвития не сбылись Pro, 11:24
Как эффективно организовать внедрение ПО в компании РБК и Сфера, 11:18
Умер легендарный американский тренер по фигурному катанию Спорт, 11:12
Knauf передаст российский бизнес менеджменту с возможностью выкупа Бизнес, 11:11
Мустафа Найем не поедет на конференцию по восстановлению Украины Политика, 11:08
Красивый, успешный бизнес: что на ПМЭФ говорили о российском виноделии РБК Вино, 11:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве мужчина из ревности убил другого японским танто Общество, 11:02
Рогозин предостерег российских оборонщиков от повсеместной «дрономании» Политика, 11:00
Свой Банк готовит IT-специалистов в проекте IDF Eurasia — Laboratory 2.0 РБК Компании, 11:00
Bloomberg признал основателя Binance богатейшим заключенным в истории США Крипто, 10:56
Противники помощи Украине в ФРГ обогнали по популярности партию Шольца Политика, 10:54
Почему новый ИИ-поиск от Google советует есть камни — Fast Company Pro, 10:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:51