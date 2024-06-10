Противники помощи Украине в ФРГ обогнали по популярности партию Шольца

АдГ обошла партию канцлера Олафа Шольца СДПГ и заняла второе место. Партия отказывается поддерживать Украину и передавать ей оружие

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Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 15,6% на выборах в Европарламент, следует из данных избирательной комиссии.

Это стало лучшим результатом партии за всю историю ее существования. АдГ заняла второе место, первое — Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с 30,3% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер страны Олаф Шольц, заняла лишь третье место, набрав 14,1%.

На выборах в Европарламент в 2019 году АдГ получила лишь 11%, однако тогда для партии это также стало лучшим результатом. На предстоящих в 2025 году выборах в бундестаг партия планирует впервые выдвинуть кандидата на пост федерального канцлера.

Как отмечает Bild, многие крайне правые партии отказываются поддерживать Украину в российско-украинском конфликте. АдГ призывала прекратить поставки оружия и требовала проведения мирных переговорах, основанных на российской позиции, которую Украина и НАТО «категорически отвергают».

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность партия получила в период миграционного кризиса в Германии в 2015 году. В 2017 году АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и имеет 78 мест в федеральном парламенте, это вторая оппозиционная сила после ХДС/ХСС. Из-за одиозных высказываний некоторых членов АдГ не только неоднократно вызывала общественное негодование, но и попала под присмотр спецслужб. Сейчас отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские. Согласно отчету 2022 года, около 10 тыс. членов АдГ, то есть почти треть, BfV подозревает в экстремистских убеждениях. В январе в бундестаге обсудили запрет «Альтернативы для Германии», после того как ее представители приняли участие во встрече, на которой обсуждали выдворение мигрантов в Африку.

Европарламент избирают каждые пять лет прямым всеобщим голосованием в странах Евросоюза. До 1979 года он формировался путем делегирования депутатов от национальных парламентов по установленной для каждого государства квоте. Предыдущие выборы евродепутатов состоялись в мае 2019 года. В этом году они прошли с 6 по 9 июня 2024 года.

Выборы в Европарламент считаются крупнейшими транснациональными выборами в мире, но фактически каждая из 27 стран объединения организовывает свои собственные.

Согласно предварительным итогам, Европейская народная партия (EPP) набрала 26,25% голосов, она получит 189 из 720 мест в Европарламенте. В нынешнем составе у EPP 179 мест. На втором месте — «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), у них 135 мест. Затем идут либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» (83) и «Европейские консерваторы и реформисты» (72). «Идентичность и демократия» (ID) — группа правых и ультраправых политиков, — получила 58 мест.

Новый состав Европарламента будет действовать в 2024–2029 годах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (EPP) заявила, что новое большинство в законодательном органе будет проевропейским и проукраинским.

Ранее «Идентичность и демократия» сотрудничала с АдГ, но в мае партию исключили из своего состава в связи со скандалами, связанными с членами «Альтернативы». Немецкое издание Stern полагает, что исключение АдГ из ID носит скорее символический характер, поскольку после выборов национальные партии смогут заново сформировать фракции в Европарламенте.