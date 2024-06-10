Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП
Правоконсервативная венгерская партия ФИДЕС премьера Виктора Орбана получает 44,6% на выборах в Европарламент, согласно предварительным данным подсчета, опубликованных на сайте Национального избирательного бюро республики.
Это худший результат партии на выборах в ЕП за всю ее историю. Венгрия вступила в ЕС в 2003 году, в 2004 состоялись первые выборы с участием венгерских партий, и только тогда ФИДЕС получила меньше половины голосов — 47,4%.
В то же время партия бывшего члена ФИДЕС Петера Мадьяра, возглавившего оппозиционную политическую силу ТИЗСА, получила 30,1% голосов, что значительно выше ожидаемого. Она добилась лучших результатов, чем любая оппозиционная партия Венгрии за последние 14 лет.
Мадьяр назвал снижение результатов правящей партии с Ватерлоо нынешнего правительства и «концом эпохи». «Сегодня каждому венгру стало ясно, что в Венгрии больше не нужно бояться. Потому что нас не сто, не тысяча, а несколько миллионов», — сказал лидер ТИЗСА.
Орбан подчеркнул, что его партия все равно набрала больше прочих. «Сегодня мы победили старую оппозицию, новую оппозицию, и как бы оппозиция ни называлась в следующий раз, мы будем побеждать ее снова и снова», — пообещал он.
Предварительные результаты дают ФИДЕС 11 мест в Европарламенте, а ТИЗСА — семь. По сравнению с предыдущими результатами партия Орбана утратила 8% и два мандата.
Нынешнее голосование прошло при высокой явке — пришли 59,2% против 43,4% в 2019 году. Обработаны 99,92% голосов.
Результаты стали огромной победой Мадьяра и огромным провалом ФИДЕС, у которой теперь появился «реальный соперник», рассказал Politico глава аналитического центра Political Capital Петер Креко.
Выборы воспринимались как референдум о доверии Орбану, поскольку его партия столкнулась с чередой скандалов, а Венгрия находится в глубоком экономическом кризисе, поясняет Associated Press. Сам венгерский премьер называл голосование «шансом на мир» в Европе.
Portfolio отмечает, что результаты партии Орбана оказались особенно низкими на фоне значительных усилий, мобилизованных ею для победы. Издание прогнозирует «два неспокойных года» до следующих выборов в парламент Венгрии в 2026 году.
Орбан возглавляет правительство Венгрии 16 лет — первый срок продлился с 1998 по 2002 год, на пост премьера политик вернулся в 2010-м. Сейчас его пятый срок в должности главы кабинета министров. По сведениям Telex, Орбан озвучил желание оставаться во главе страны до 2036 года.
В начале своей политической карьеры он использовал резко антикоммунистическую риторику и призывал добиться вывода советских войск из Венгрии, впоследствии политик отказался от либеральных идей.
Руководство ЕС не раз подвергало критике внутреннюю политику Орбана, обвиняя его в подавлении свободы слова, подрыве принципа многопартийности, эрозии независимости судебной системы, а также дискриминации представителей ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил ее).
За последние годы Венгрия существенно опустилась в индексе свободы прессы, подсчитали «Репортеры без границ». У страны в 2024-м было 67-е место, у России — 162-е.
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