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В Бельгии улитки испортили повестки на выборах в Европарламент

В Бельгии улитки испортили повестки, которые гражданам рассылают по почте перед выборами в Европарламент и в федеральный парламент Бельгии. Об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

Из-за дождливой погоды в стране установилась высокая влажность, которая «идеальна для улиток». RTL отмечает, что при отсутствии листьев и травы моллюски поедают бумагу, например письма людей, в том числе и повестки. Кроме того, улитки заползают в почтовые ящики, чтобы спрятаться от дневного света.

Бельгийская газета DH Les Sports пишет, что в случае, если улитка испортила повестку, можно получить ее повторно в ратуше.

Участие в выборах в Бельгии обязательно. С 2024 года проголосовать на выборах в Европарламент должны все граждане, достигшие 16-летнего возраста. По почте бельгийцы получают повестки — приглашения на выборы, которые необходимо предъявить на избирательном участке.

Выборы в Европарламент. Что важно знать
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

С 6 по 9 июня 2024 года в странах Евросоюза проходят выборы в Европарламент. Они считаются крупнейшими транснациональными выборами в мире, но фактически каждая из 27 стран объединения организовывает свои собственные.

В Нидерландах голосование прошло 6 июня, в Ирландии — 7 июня. Граждане Латвии, Мальты и Словакии проголосовали 8 июня, а остальных стран, в том числе Бельгии, — 9 июня, в так называемое большое воскресенье (финальный день выборов).

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Теги
Бельгия Европарламент Выборы улитка почта
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