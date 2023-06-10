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Кириенко приехал в Шебекино и Новую Таволжанку

Сергей Кириенко приехал в пострадавшие от обстрелов Шебекино и Новую Таволжанку
Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино остаются 2,7 тыс. жителей, а в Новой Таволжанке — около 170 человек, которые не могут или не хотят уехать. Волонтеры привозят им воду и продукты

Кириенко приехал в Шебекино и Новую Таволжанку
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Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко приехал в Белгородскую область, которая подвергается обстрелам с начала военных действий на Украине. Видео общения Кириенко с местными жителями опубликовал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, вместе с Кириенко они посетили населенные пункты Шебекинского округа, в том числе и сам город. Сейчас, сообщил Гладков, в Шебекино остаются 2703 человека. «В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город», — написал он. Некоторые не могут уехать из-за больных членов семьи, другие — из-за домашних животных.

«Гуманитарная помощь есть — администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания», — заверил Гладков. По словам губернатора, сейчас оценить число разрушенных и поврежденных домов и автомобилей нельзя: «К последним разрушениям добавилось прямое попадание снаряда в здание ТЦ, оно горело вчера».

В Новой Таволжанке (расположена в одном округе с Шебекино), которая находится в непосредственной близости от границы с Украиной, сейчас остаются около 170 человек, сообщил Гладков. Волонтеры также привозят им воду и продукты, «стараются убеждать каждого жителя в индивидуальном порядке временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе». По словам губернатора, в округе постепенно подключают электричество, но в этом селе такой возможности сейчас нет.

Обстрелы Шебекинского района усилились в последние месяцы, также власти несколько раз сообщали о боях с диверсантами. 4 июня Гладков рассказал, что в область зашла диверсионная группа и ведутся бои в Новой Таволжанке. Минобороны позже заявляло, что две диверсионные группы попытались проникнуть на окраину села, но их действия, по данным ведомства, были пресечены. При этом Гладков говорил 5 июня, что зайти в Новую Таволжанку было невозможно. Два дня спустя он приехал в село и сообщил, что на территории населенного пункта «противника нет».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков Сергей Кириенко Новая Таволжанка
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