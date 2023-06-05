Губернатор Гладков заявил, что власти не могут попасть в Новую Таволжанку из-за обстрелов

Гладков заявил, что власти пока не могут попасть в Новую Таволжанку

По данным местных властей, в селе могут оставаться около ста человек, сообщил губернатор Белгородской области. О боях в Новой Таволжанке Гладков говорил 4 июня, Минобороны отчитывалось об отбитой атаке двух диверсионных групп

Фото: Google Maps

Войти в село Новая Таволжанка (расположено в непосредственной близости от границы с Украиной, в Шебекинском районе Белгородской области) пока не представляется возможным, там могут оставаться около ста жителей, заявил в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около ста человек находились, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — сказал он, отвечая на вопрос по поводу эвакуации из Новой Таволжанки.

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Губернатор выразил надежду, что после изменения ситуации власти смогут вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть село.

4 июня Гладков сообщил, что в Белгородскую область зашла диверсионная группа и идут бои в селе Новая Таволжанка. Через два часа после этого заявления Минобороны объявило, что в районе села «выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку». По диверсантам был нанесен удар, после чего они отошли, утверждали в ведомстве.

5 июня министерство в своей сводке заявило, что попытку форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка 4 июня предприняли две диверсионные группы. Их действия были пресечены, утверждают в ведомстве.

В течение 4 июня Новая Таволжанка подвергалась массовому обстрелу, сообщал Гладков. Там оказалась повреждена кровля многоквартирного дома, центральная площадь и учреждение культуры. За утро 5 июня по селу было выпущено 70 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град», говорил в ходе совещания с губернатором глава Шебекинского района Владимир Жданов.

В целом по Шебекинскому району в течение 4 июня было выпущено 611 единиц различных боеприпасов, пострадавших нет, писал Гладков в своем телеграм-канале.