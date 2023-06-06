Кличко заявил о стремлении глав районов Киева «создать хаос»

Главы районов Киева призвали Виталия Кличко отказаться от совмещения должностей мэра и главы городской госадминистрации и потребовали вернуть им «отобранные полномочия». Тот в ответ раскритиковал их за необустроенность укрытий

Виталий Кличко (в центре) (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram ответил на видеообращение глав районов украинской столицы, которые призвали его отказаться от совмещения должностей главы города и председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Обращение было опубликовано днем 5 июня на странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) главы Деснянского района Дмитрия Ратникова. В нем говорится, что Кличко намерен «переложить всю ответственность за жизнедеятельность города исключительно на районы», одновременно концентрируя власть в своих руках и нарушая политику децентрализации. Они призвали мэра «восстановить отобранные полномочия районов».

По словам Кличко, за несколько часов до появления обращения он обсуждал с главами районов результаты проверки и недостатки с обустройством укрытий. На эти цели им в 2022 году выделили 1,2 млрд гривен (около $32 млн). «Сколько денег, выделенных на укрытия, вы освоили? Отвечу: всего по городу чуть больше 10%! Так вы будете брать на себя ответственность за город? Княжества создавать?» — написал Кличко.

Мэр отметил, что «декламатором слабо пламенного спича» выступил Ратников; Кличко ранее просил президента Владимира Зеленского отстранить главу Деснянского района на время расследования, начатого после гибели людей перед закрытым укрытием в ночь на 1 июня. Кличко считает, что подобные обращения призваны разбалансировать власть в столице, уничтожить самоуправление и «создать хаос» в Киеве.

Кличко ранее говорил, что ответственность за гибель людей, которые не смогли попасть в бомбоубежище, лежит не только на нем, но и на главах районных администраций, которых назначает президент. Ратников после этого предложил мэру вместе уйти в отставку.

Накануне Киевская городская прокуратура сообщила, что псле трагедии 1 июня в горде проверили 24 укрытия. «Половина из них была закрыта на момент осмотра, большинство других находились в ненадлежащем состоянии», — сказала представитель ведомства Надежда Максимец (цитата по «Интеракс-Украина»). По ее словам, пребывание людей в таких укрытиях во время воздушной тревоги невозможно.

Российское Минобороны заявляет, что наносит удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины и не атакует гражданские объекты.