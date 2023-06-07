Мэр Киева Кличко уволил чиновника за посещение ресторана во время комендантского часа

Кличко уволил чиновника за поход в ресторан во время комендантского часа

Виталий Кличко (Фото: John Moore / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора департамента охраны культурного наследия администрации Александра Никоряка за посещение ресторана во время комендантского часа. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление», — написал мэр.

Кличко подчеркнул, что административную ответственность за нарушение комендантского часа несут все граждане Украины. «А чиновник любого ранга несет еще и политическую ответственность», — добавил он.

Глава города призвал правоохранительные органы привлечь к ответственности развлекательные заведения за работу в комендантский час.

«Украинская правда» пишет, что Никоряк вместе с главой девелоперской компании Taryan Group Артуром Мхитаряном посетил ресторан Biarritz в центре Киева, когда в городе действовал комендантский час и звучали сирены воздушной тревоги. Чиновник, по данным издания, вышел из заведения около двух часов ночи, еще через час туда прибыли правоохранительные органы, но они вскоре покинули место, так как людей в ресторане не оказалось.

Той же ночью в заведении под названием Frou Frou находился заместитель генерального прокурора Украины Игорь Мустеца, сообщала газета.

Комендантский час в Киеве действует с 0:00 до 5:00 ежедневно. В период действия ограничений гражданам запрещено находиться на улице и в других общественных местах и пользоваться транспортом. Нарушителям грозит административный арест на срок до 15 суток. При попытке сопротивления патрулю предусмотрен штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (от 37 тыс. до 75 тыс. руб.) или лишение свободы на срок до пяти лет.