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Военная операция на Украине ,  
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В Донецке произошел взрыв у администрации главы ДНР

В Донецке произошел взрыв у администрации главы ДНР Дениса Пушилина
Взрыв прогремел в центре города, в районе, где располагается здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Местные власти 5 июня сообщали об обстреле Донецка, удар пришелся на район, где расположена телевышка
Фото: itsdonetsk / Telegram
Фото: itsdonetsk / Telegram

Агентство «РИА Новости» и «Первый канал» сообщили о взрыве в одном из кварталов Донецка. «Взрыв прогремел в центре Донецка, в районе, где находится администрация главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина», — сообщает «РИА Новости», публикуя в Telegram видео из города, на котором видны дома и поднимающийся из-за них дым.

Голос за кадром уточняет, что взрыв произошел на улице Артема.

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Агентство также приводит слова очевидцев, которые заявили, что в городе «взорвались два боеприпаса, один из которых попал в верхний этаж жилого дома».

«Первый канал» сообщил о взрыве, показав в эфире запись из Telegram «РИА Новости». Ведущая программы новостей сказала, что взрыв произошел на бульваре Пушкина.

Телеканал уточнил, что в Донецке прогремели несколько взрывов, один из снарядов попал в квартиру, пролетев в комнату через балкон, и упал, не разорвавшись. На месте работают специалисты.

Новостной портал «ДНР24» также сообщил о взрыве, опубликовав видео, которое снято с той же точки, что и видео «РИА Новости». В Telegram-канале портала говорится, что взрыв произошел «в районе бульвара Пушкина».

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По предварительной информации, жертв нет.

8 июня власти ДНР сообщили об артиллерийском ударе украинских вооруженных сил по центру столицы республики. Тогда под обстрел попали район Дома правительства и площадь Ленина. «РИА Новости» сообщило, что при взрывах пострадали две женщины и ребенок.

Местные власти также сообщали 5 июня об обстреле Донецка украинскими военными. Тогда удар пришелся на Петровский район Донецка, где располагается телевышка. ТАСС со ссылкой на аместителя директора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александра Чеботарева сообщал, что после обстрела в городе пропало эфирное вещание.

4 июня глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram сообщил об обстреле украинскими силами одного из центральных районов Донецка — Ворошиловского. Минздрав республики сообщил, что при том обстреле были ранены 13 человек, в том числе один ребенок, загорелись несколько квартир и машин.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
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