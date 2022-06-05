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В Донецке прекратилось телевещание из-за обстрела ВСУ телевышки

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В Донецке пропало эфирное телевещание в результате обстрела Вооруженными силами Украины района телевышки, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя директора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александра Чеботарева.

Портал «ДНР24» со ссылкой на очевидцев пишет, что обстрел пришелся на Петровский район Донецка, где располагается телевышка.

«В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием [в Петровском районе]», — сказал Чеботарев. По его словам, ремонтные работы начнутся только после того, как завершится обстрел и их проведение станет безопасным для специалистов.

Возле киевской телевышки произошел взрыв
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Фото:Carlos Barria / Reuters

В конце апреля, как сообщало агентство «РИА Новости», украинские военные нанесли ракетный удар по центру Херсона, который находится под контролем российских войск; под обстрел попал в том числе и телецентр. Агентство утверждало, что использовались ракеты «Точка-У» и «Ураган». Издание «Украинская правда» указывало, что в результате атаки в городе перестали транслироваться российские телеканалы.

Теги
Донецк телевидение обстрел телебашня
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