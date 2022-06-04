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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города

В Минздраве ДНР сообщили, что ранения получили 13 человек, один находится в тяжелом состоянии. По словам главы администрации Донецка, повреждены здания школ, лицея, гимназии, яслей

Один из центральных районов Донецка — Ворошиловский — попал под обстрел украинских сил, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram.

По его словам, в результате обстрела есть раненые. Минздрав ДНР сообщал, что ранение получили десять жителей города, из них один ребенок. Эту информацию подтвердили и в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Позже Минздрав заявил, что число раненых выросло до 13.

Кулемзин также сообщил, что в результате вечернего обстрела в Донецке начались пожары, горят в том числе квартиры и машины. Были повреждены здания двух школ, лицея, гимназии, двух садов-яслей. Кроме того, во время обстрела была повреждена контактная сеть на одном из троллейбусных маршрутов, из-за чего транспорт на нем временно перестал ходить. Также по одному из маршрутов не ходят трамваи.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Кроме Ворошиловского 4 июня под обстрел попали еще три городских района, говорится в сообщении СЦКК. Погибли пять человек, еще четверо ранены.

Сейчас под контролем сил ДНР и российских военных находится примерно половина Донецкой области Украины, в пределах которой власти ДНР стремятся установить свои границы. Силы республики и российской армии контролируют южную и юго-восточную части области. Линия соприкосновения в районе Донецка проходит к западу и северо-западу от города, примерно от Старомихайловки до Ясиноватой (оба населенных пункта находятся под контролем ДНР).

1 июня Минздрав ДНР сообщил, что с начала российской военной операции в республике погибли не менее 3,5 тыс. человек. В целом с 2014 года погибли 8,6 тыс. жителей ДНР.

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