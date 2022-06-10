Лавров ответил на санкции Зеленского фразой «чем бы дитя ни тешилось»

Глава МИД Сергей Лавров о санкциях Украины против Путина: «чем бы дитя ни тешилось»

Президент Украины подписал указ о введении санкций в отношении Владимира Путина и министров российского правительства 9 июня. Под ограничения также попали почти все ректоры российских вузов

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В России не будут реагировать на украинские санкции против Владимира Путина и членов российского правительства. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Ереване по итогам встречи совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Но чем бы дитя ни тешилось», — сказал он журналистам.

Накануне, 9 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против президента России Владимира Путина. Под санкции также попали премьер Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, главы МИД и Минобороны Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев, все вице-премьеры, а также министры, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Всего в списке 35 человек.

Также Зеленский ввел санкции против 261 ректора и руководителя российских вузов и учебных заведений, в том числе МГУ и МГИМО. В санкционный список были включены 236 российских вузов. Санкции введены бессрочно, они подразумевают блокирование всех средств и активов на Украине, а также запрет на сделки и владение землей и недвижимостью в стране.

О персональных санкциях против российского руководства Украина объявила спустя более чем 100 дней после начала спецоперации и через несколько месяцев после санкций других стран. Многие страны с конца февраля стали вводить и ужесточать ограничения России. Путин, Лавров и Шойгу, а также их близкие находятся под санкциями Евросоюза, Великобритании, США, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Ограничения введены также против многих членов правительства, парламентариев, военных и журналистов, а также бизнесменов, предприятий и компаний.

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В Кремле, комментируя введение санкций, заявили, что у «враждебных стран» не получится изолировать Россию, а сама страна стремиться к изоляции не будет.

Представители руководства России часто используют расхожие фразы и выражения во время пресс-конференций и общения с журналистами, считая это подходящими моменту шутками. Так 8 февраля на пресс-конференции Путин, призывая Украину выполнять минские соглашения, сказал: «Ну нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».

Украинский лидер, который ранее говорил о том, в Киеве не согласны с условиями минских соглашений, в тот же день заочно ответил российскому президенту. «Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации — Украина действительно красавица. А вот по поводу «моя» — мне кажется, это уже перебор», — сказал Зеленский. При этом он перешел на русский язык, чтобы, по его словам, его ответ был лучше понятен «автору афоризма».