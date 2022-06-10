Трутнев словами «все можем делать сами» отреагировал на санкции Японии

Токио запретил экспорт в Россию техники, в том числе бульдозеров и самосвалов. Трутнев заявил, что в России ранее не развивали сферы производства таких товаров, однако теперь это стоит сделать и создавать технику самостоятельно

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Россия сама может обеспечивать себя продукцией, экспорт которой в страну запрещен из-за санкций, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Так он отреагировал на последнее расширение японских санкций против России, в рамках которых запрещены поставки самосвалов, бульдозеров, грузовых автомобилей и другой техники.

«Я уже говорил, нам просто много надо научиться делать самим. Мы ведь не делаем определенные виды техники, а технику для разработки, скажем, добычных проектов. Мы же говорили об авиадвигателях — ряд делаем, ряд не делаем, говорили о двигателях судовых. Мы же все можем делать. Это же не что-то такое, что не подвластно, просто в свое время было принято решение, что продукция у наших соседей качественная, можно ею воспользоваться, и мы просто не развивали эти сферы производства. Я думаю, что сейчас нам надо очень большое внимание уделить именно этой работе», — пояснил Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

7 июня Токио сообщил о введении новых санкций против России, в число которых вошел вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации». Через несколько дней стало известно, что кроме тяжелой техники под ограничения попали локомотивы и автомобили для обслуживания железных дорог, парогенераторы и газовые генераторы, газовые насосы, вакуумные насосы, газовые компрессоры, вентиляторы, конвейеры и другие подъемные, погрузочно-разгрузочные, погрузочные или разгрузочные машины, ткацкие станки, запчасти и комплектующие для них и другая техника.

До этого Япония запретила экспортировать в Россию электронные и атомно-силовые микроскопы, квантовые компьютеры, 3D-принтеры и порошкообразные металлы и сплавы к ним, катализаторы для нефтепереработки, устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям, оборудование для производства органических светодиодов и для изготовления микроэлектромеханических систем, полупроводниковые и электропроводящие полимеры.