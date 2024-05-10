 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев предупредил Лондон об ответе, который полетит «не только в Киев»

Медведев: ответ за удары западными ракетами по России полетит не только в Киев
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее Кэмерон заявил о праве Киева бить по территории России. Медведев предупредил, что ответ на такие удары «может полететь не только в Киев». «Дэвид — ты, того, поаккуратнее», — предупредил он. Москва осуждает помощь Киеву
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Западные страны, которые предоставляют оружие Украине, должны понимать, что ответ может «полететь не только в Киев», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он ответил на слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по территории России.

«При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ (взрывчатыми веществами. — РБК), но и со специальным боеприпасом», — написал Медведев в телеграм-канале. Он также назвал отработку ответа на такие атаки целью учений, которые сейчас проводит Россия.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Что значат заявления России об учениях с тактическим ядерным оружием
Политика
Фото:Минобороны РФ

Российское Минобороны 6 мая сообщило, что Генштаб начал подготовку к военным учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Маневры начнут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц», пояснило ведомство

В начале мая Reuters аннулировало публикацию, в которой привело слова Кэмерона о праве Украины бить по территории России британским оружием. Позднее агентство вернуло публикацию, но слова Кэмерона из нее не вырезали. В Кремле заявления назвали прямой эскалацией напряженности вокруг конфликта на Украине.

Другим угрожающим заявлением российские власти назвали слова французского президента Эмманюэля Макрона, допустившего отправку западных войск на Украину. Москва ранее допустила, что это приведет к прямому столкновению между НАТО и Россией.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина
Дэвид Кэмерон Украина военная помощь Великобритания Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Кэмерон призовет Запад извлечь уроки из конфликта России и Украины
Политика
Захарова отреагировала на слова Кэмерона об отправке войск на Украину
Политика
Кэмерон назвал последствия возможной отправки войск на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Медведев предупредил Лондон об ответе, который полетит «не только в Киев» Политика, 19:37
При столкновении поездов в Буэнос-Айресе пострадали 90 человек Общество, 19:36
Гладков сообщил о сбитых на подлете к Белгороду целях Политика, 19:29
Как Госдума утверждала Михаила Мишустина премьер-министром Политика, 19:24
Россиянка победила украинку и завоевала лицензию на ОИ в женской борьбе Спорт, 19:21
Вице-премьер Григоренко сохранит пост в новом правительстве Экономика, 19:08
Андрей Белоусов продолжит работу в правительстве Экономика, 19:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-футболист сборной Нигерии Тиджани Бабангида попал в серьезное ДТП Спорт, 18:58
Спасатели достали упавший в Мойку автобус Общество, 18:41
Politico узнало содержание нового пакета помощи США Украине на $400 млн Политика, 18:29
Бывшая ученица Тутберидзе перешла в группу Плющенко Спорт, 18:22
Путин назначил Мишустина премьером Политика, 18:16
«Ахмат» выиграл пятый матч подряд в чемпионате России, повторив рекорд Спорт, 17:56
АСТ опроверг наличие порнографии с несовершеннолетними в романе Сорокина Общество, 17:51