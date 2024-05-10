Медведев: ответ за удары западными ракетами по России полетит не только в Киев

Медведев предупредил Лондон об ответе, который полетит «не только в Киев»

Ранее Кэмерон заявил о праве Киева бить по территории России. Медведев предупредил, что ответ на такие удары «может полететь не только в Киев». «Дэвид — ты, того, поаккуратнее», — предупредил он. Москва осуждает помощь Киеву

Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Западные страны, которые предоставляют оружие Украине, должны понимать, что ответ может «полететь не только в Киев», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он ответил на слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по территории России.

«При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ (взрывчатыми веществами. — РБК), но и со специальным боеприпасом», — написал Медведев в телеграм-канале. Он также назвал отработку ответа на такие атаки целью учений, которые сейчас проводит Россия.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Российское Минобороны 6 мая сообщило, что Генштаб начал подготовку к военным учениям «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия». Маневры начнут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц», пояснило ведомство

В начале мая Reuters аннулировало публикацию, в которой привело слова Кэмерона о праве Украины бить по территории России британским оружием. Позднее агентство вернуло публикацию, но слова Кэмерона из нее не вырезали. В Кремле заявления назвали прямой эскалацией напряженности вокруг конфликта на Украине.

Другим угрожающим заявлением российские власти назвали слова французского президента Эмманюэля Макрона, допустившего отправку западных войск на Украину. Москва ранее допустила, что это приведет к прямому столкновению между НАТО и Россией.