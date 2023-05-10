Песков заявил об «очень сложной» военной операции и достигнутых целях

Российская военная операция на Украине является «очень, очень сложной», но за прошедший год достигнуты «определенные цели», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу ATV.

«Почему прошел год, а еще так много нужно сделать? Спецоперация началась как конфликт между Россией и Украиной. <...> Но на самом деле в тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться в этот конфликт», — пояснил Песков, назвав альянс участником конфликта.

Пресс-секретарь президента дальше задал риторический вопрос, почему прогресс на спецоперации дается медленно, и ответил, что «мы не ведем войну». По мнению Пескова, ведение войны предполагает тотальное разрушение инфраструктуры и уничтожение городов, а «мы пытаемся сохранить инфраструктуру и спасти человеческие жизни».

Журналист спросил у Пескова о положении дел в Бахмуте (Артёмовске), которые последние месяцы штурмует российская армия и ЧВК «Вагнер». Телеканал напомнил, что основатель организации Евгений Пригожин пообещал покинуть город, если не решат вопрос с нехваткой боеприпасов, а в Грозном заверили, что чеченские военные займут их места. Представитель президента заявил, что «ситуация действительно очень эмоциональная, там идут очень тяжелые наступательные действия и это очень и очень мощный укрепрайон». Там сосредоточен очень мощный укрепрайон и крупная группировка вооруженных сил Украины, которая «постоянно пытается прорваться», а потому «бурлят эмоции».

«Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах Российской Федерации. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель», — добавил Песков.

В прошлом декабре президент Владимир Путин назвал появление результатов военной операции длительным процессом, а затем пояснил, что речь идет о процессе урегулирования: «СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет». Он тогда же заявил, что значимым результатом действий Москвы считает «появление новых территорий». «Нечего греха таить»: Азовское море стало внутренним морем России. «Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — отметил Путин.

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