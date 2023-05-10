Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 16:38
Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина Политика, 23:52
Путин на фоне встреч в Турции поручил подумать о зерновом коридоре с КНР Политика, 23:47
Песков заявил об «очень сложной» военной операции и достигнутых целях Политика, 23:38
В Тбилиси прошли протесты против решения России отменить визовый режим Политика, 23:31
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 23:30
В Минздраве объяснили идею дать часть врачебных обязанностей медсестрам Общество, 23:24
Генпрокурор США напомнил о передаче Украине активов миллиардера Малофеева Политика, 22:48
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:40
Фигуранты дела о подготовке терактов в Белоруссии 9 Мая признали вину Политика, 22:35
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:00
Израиль сообщил о выпущенных из Газы нескольких сотнях ракет Политика, 21:57
Гладков сообщил о взрыве двух беспилотников в Белгородском районе Политика, 21:54
Первый призер Олимпиады из Ботсваны продаст медаль после дисквалификации Спорт, 21:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил об «очень сложной» военной операции и достигнутых целях

Песков: военная операция на Украине — очень сложная, но достигнуты определенные цели

Российская военная операция на Украине является «очень, очень сложной», но за прошедший год достигнуты «определенные цели», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу ATV.

«Почему прошел год, а еще так много нужно сделать? Спецоперация началась как конфликт между Россией и Украиной. <...> Но на самом деле в тот момент трудно было себе представить, что члены НАТО, Соединенные Штаты Америки, европейские страны сначала косвенно, а потом прямо будут вмешиваться в этот конфликт», — пояснил Песков, назвав альянс участником конфликта.

Пресс-секретарь президента дальше задал риторический вопрос, почему прогресс на спецоперации дается медленно, и ответил, что «мы не ведем войну». По мнению Пескова, ведение войны предполагает тотальное разрушение инфраструктуры и уничтожение городов, а «мы пытаемся сохранить инфраструктуру и спасти человеческие жизни».

Журналист спросил у Пескова о положении дел в Бахмуте (Артёмовске), которые последние месяцы штурмует российская армия и ЧВК «Вагнер». Телеканал напомнил, что основатель организации Евгений Пригожин пообещал покинуть город, если не решат вопрос с нехваткой боеприпасов, а в Грозном заверили, что чеченские военные займут их места. Представитель президента заявил, что «ситуация действительно очень эмоциональная, там идут очень тяжелые наступательные действия и это очень и очень мощный укрепрайон». Там сосредоточен очень мощный укрепрайон и крупная группировка вооруженных сил Украины, которая «постоянно пытается прорваться», а потому «бурлят эмоции».

«Я не буду называть ничьей фамилии, но скажу, что вне зависимости от того, что они говорят и какие заявления делают, речь идет о вооруженных силах Российской Федерации. Это все российские силы. Это все те же силы, которые всегда преследуют одну и ту же цель», — добавил Песков.

В прошлом декабре президент Владимир Путин назвал появление результатов военной операции длительным процессом, а затем пояснил, что речь идет о процессе урегулирования: «СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет». Он тогда же заявил, что значимым результатом действий Москвы считает «появление новых территорий». «Нечего греха таить»: Азовское море стало внутренним морем России. «Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», — отметил Путин.

Читайте на РБК Pro
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Проснуться без телефона и не впасть в панику: как распознать номофобию
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
В каких случаях дробление бизнеса наверняка привлечет внимание налоговой

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Военная операция на Украине Артёмовск (Бахмут) ДНР Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter