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МИД выразил протест после срыва возложения венков в Варшаве

МИД вызвал польского поверенного Щлядевского и выразил протест из-за скандала с венками
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали срыв церемонии возложения венков на мемориальном кладбище в Варшаве 9 мая вопиющим актом и выразили протест. Политика Варшавы была охарактеризована как русофобская
Яцек Щлядевский
Яцек Щлядевский (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

В российский МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому вручили ноту протеста в связи с происшествием в Варшаве 9 мая, когда российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить венки на мемориальном кладбище. Сообщение о вызове опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, вся русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны», — говорится в сообщении МИДа.

Щлядевскому заявили, что «развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств».

МИД выразил протест после срыва возложения венков в Варшаве
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9 мая 2023 года российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить венки на мемориальном кладбище в Варшаве, чтобы почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма советских солдат. Присутствовавшие там люди окружили посла и не дали ему пройти. Андреев назвал это безобразием и обратился к старшему полицейскому с вопросом, по закону ли это.

«Он пояснил, что то, что происходит, — это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время», — рассказал посол. — Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации ни устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами».

9 мая 2022 года Андрееву также не дали возложить венки. Тогда неизвестные облили его красной краской, он был вынужден уехать в сопровождении полиции.

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В начале мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша может потребовать репарации от России по итогам Второй мировой войны, сначала этот вопрос нужно решить с Германией, а потом с Россией



«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с [президентом России Владимиром] Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — сказал он в ответ на вопрос, почему Варшава не требует репараций от Москвы.

В середине сентября 2022 года польский сейм принял резолюцию о выплате репараций, в которой призвал немецкое правительство «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны».

В начале октября Польша направила Германии ноту о репарациях. Варшава потребовала от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).

Берлин уже неоднократно отказывался выплачивать Польше репарации, заявляя, что все предусмотренные обязательства Германия выполнила.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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