Российскому послу не дали возложить венки в Варшаве

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В параде Победы впервые задействовали бронемашины «Ахмат» и «Спартак» Политика, 12:51
Санду заявила, что Молдавия 9 мая отмечает день мира Политика, 12:47
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 12:36
Министр спорта пожелал Костомарову скорейшего выздоровления Спорт, 12:36
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Сподарюшино Политика, 12:34
На возложении венка в Бурятии взорвалась петарда Общество, 12:26
Российскому послу не дали возложить венки в Варшаве Общество, 12:14
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Как число въезжающих из стран Балтии в Россию снова растет. Инфографика Общество, 12:07
Шольц призовет к большим реформам в ЕС Политика, 12:02
L'Equipe узнала о нежелании жены Месси переезжать в Саудовскую Аравию Спорт, 12:01
В посольстве России заявили об ухудшениях отношений с Японией Политика, 11:58
Квартал с историей: неоготика краснокирпичной Пресни РБК и Forma, 11:55
Россия не пригласила послов США и Британии на парад Победы Политика, 11:37
Первый обвиняемый по «акту Родченкова» в США признал вину Спорт, 11:33
Общество ,  
0 

Российскому послу не дали возложить венки в Варшаве

Российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить цветы на кладбище в Варшаве
Российскому послу в Польше второй год подряд не дают возложить венки к мемориалу советским войнам в Варшаве: в прошлом году его облили красной краской, а в этом толпа перегородила проход

Российскому послу не дали возложить венки в Варшаве
Video

Люди на мемориальном кладбище в Варшаве не дали российскому послу Сергею Андрееву возложить венки, чтобы почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. Один человек также потребовал у него снять георгиевскую ленточку.

Дипломат заявил «РИА Новости», что не пострадал, и назвал произошедшее безобразием и нарушением общественного порядка. «Видно, что была четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — сказал глава дипмиссии.

По словам Андреева, он обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона. «Он пояснил, что то, что происходит, — это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время», — рассказал посол. «Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации ни устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа и победа всегда будет за нами», — заключил дипломат.

Представители российского посольства в Польше 9 мая традиционно возлагают венки на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. В этом году в дипмисии заявили, что отказываться от мероприятия не намерены.

Год назад, по прибытии Андреева и группы российских дипломатов на военное кладбище, их встретила группа лиц с украинскими и польскими флагами, которые облили российского посла красной жидкостью и не дали возложить цветы к мемориалу. Тот покинул мероприятие и позже сообщил, что его облили красным сиропом.

Читайте на РБК Pro
Как корейская семья заработала сотни миллионов на одной сделке с Tesla
Что такое альбинизм и как он влияет на качество жизни
Карта путешествия сотрудника: что это за инструмент и как его применять
Наши люди на Балканах: как россияне открывают бизнес в Сербии

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский тогда заявил, что эмоции напавших на российского посла во время церемонии на кладбище в Варшаве понятны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что «на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма». «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо, и оно кровавое», —отмечала она.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
посол Польша 9 Мая День Победы
Материалы по теме
Министр обороны Польши назвал число переданных Украине МиГ-29
Политика
Польша заявила об «опасном инциденте» с российским Су-35 над Черным морем
Политика
Суд приговорил пытавшегося отправить военные награды в Польшу россиянина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter