Российскому послу не дали возложить венки в Варшаве

Российскому послу в Польше второй год подряд не дают возложить венки к мемориалу советским войнам в Варшаве: в прошлом году его облили красной краской, а в этом толпа перегородила проход

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Люди на мемориальном кладбище в Варшаве не дали российскому послу Сергею Андрееву возложить венки, чтобы почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат. Один человек также потребовал у него снять георгиевскую ленточку.

Дипломат заявил «РИА Новости», что не пострадал, и назвал произошедшее безобразием и нарушением общественного порядка. «Видно, что была четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — сказал глава дипмиссии.

По словам Андреева, он обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона. «Он пояснил, что то, что происходит, — это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время», — рассказал посол. «Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации ни устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа и победа всегда будет за нами», — заключил дипломат.

Представители российского посольства в Польше 9 мая традиционно возлагают венки на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. В этом году в дипмисии заявили, что отказываться от мероприятия не намерены.

Год назад, по прибытии Андреева и группы российских дипломатов на военное кладбище, их встретила группа лиц с украинскими и польскими флагами, которые облили российского посла красной жидкостью и не дали возложить цветы к мемориалу. Тот покинул мероприятие и позже сообщил, что его облили красным сиропом.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский тогда заявил, что эмоции напавших на российского посла во время церемонии на кладбище в Варшаве понятны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что «на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма». «Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо, и оно кровавое», —отмечала она.