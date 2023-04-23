Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства

США пытаются создать рядом с Турцией террористическое государство. Об этом в эфире телеканала CNN Turk заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — сказал Сойлу.

Сойлу регулярно выступает с публичной критикой США. В начале февраля он призвал американского посла «убрать свои грязные руки от Турции». По его словам, США через свои посольства вмешиваются во внутренние дела Турции и стран Европы.

В середине апреля Сойлу вновь обрушился с критикой США. Он заявил, что весь мир «ненавидит Америку».