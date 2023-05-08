Глава МВД Турции заявил, что Анкара не обращает внимания на слова Байдена

Глава МВД Турции заявил, что времена, когда турецкие СМИ были ориентированы на Запад, «а если американские послы что-то говорили, это попадало в заголовки газет», прошли

Сулейман Сойлу (Фото: Anne Pollmann / dpa / Global Look Press)

В Турции не обращают внимания на заявления президента США Джо Байдена, заявил газете Hürriyet глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

По словам министра, «было время, когда турецкие СМИ были ориентированы на Запад, а если американские послы что-то говорили, это попадало в заголовки газет». Сейчас ситуация изменилась, сказал он.

Сойлу считает, что с приходом к власти президента Реджепа Тайипа Эрдгана в Турции «ликвидировали западную опеку». «В настоящее время у исполнительной власти нет института, который был бы прозападным», — сказал он.

Эрдоган занимает пост главы государства с 2014 года, до этого, с 2003 года, он был премьером. 21 апреля он официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Выборы пройдут 14 мая, оппозиция назвала соперником Эрдогана главу Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.

В сентябре 2021 года турецкий президент заявил, что отношения двух стран при Байдене достигли низшей точки. Анкара обвиняла Вашингтон в поставках оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает связанными с признанной в стране террористической Рабочей партией Курдистана. Однако месяц спустя на полях саммита G20 в Риме Эрдоган и Байден договорились о создании механизма для укрепления отношений.

После начала военных действий на Украине США предупредили Турцию о последствиях нарушений американского режима санкций против России. Анкара не присоединилась к ограничениям, но пообещала не допустить обхода международных мер.