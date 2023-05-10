США разработали агрегатор с ИИ для выявления «российской дезинформации»

Блинкен: Госдеп разработал агрегатор с ИИ для выявления «российской дезинформации» в Сети

Блинкен обвинил Россию в распространении дезинформации о ситуации на Украине и объявил, что США разработали агрегатор на основе искусственного интеллекта для выявления запрещенного контента

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

Госдепартамент США использует агрегатор на основе искусственного интеллекта (ИИ) при сборе и проверке российского информационного контента с целью выявления дезинформации, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления на мероприятии неправительственной организации Freedom House.

По его словам, США активно борются за равноправие в Сети и работают над устранением угроз правам человека, включая онлайн-домогательства, злоупотребления и дезинформацию. В последней Блинкен обвинил Россию, которая, по его мнению, «лжет» по поводу конфликта на Украине.

«Государственный департамент разработал агрегатор онлайн-контента об Украине с поддержкой искусственного интеллекта для сбора поддающейся проверке российской дезинформации, чтобы затем делиться этим с партнерами по всему миру для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности», — заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что США также работают с партнерами и представителями научно-образовательной сферы с целью выявления «фейковых текстов, генерируемых российскими чат-ботами».

В конце апреля замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил РБК, что партия планирует использовать нейросети в ходе предстоящих региональных выборов. По его словам, сложился момент, когда тот, кто не попробует использовать искусственный интеллект на выборах, проиграет.

Массовое внедрение ИИ в том числе связано с ростом популярности чат-бота ChatGPT. Его разработчик — лаборатория OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями. ChatGPT способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи и обрабатывать изображения по запросу пользователей.

В конце марта предприниматель Илон Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп, сооснователь Apple Стив Возняк и другие бизнесмены и представители IT-отрасли подписали открытое письмо с требованием приостановить разработки более мощных, чем GPT-4, нейросетей хотя бы на полгода. Они сочли, что пауза необходима для разработки протоколов безопасности в сфере искусственного интеллекта.

Послание подписали более 1 тыс. специалистов IТ-отрасли. Они предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией».

«Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной. Если же подобная приостановка не может быть сделана быстро, правительства государств должны вмешаться и ввести мораторий», — утверждали авторы письма.