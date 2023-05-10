США разработали агрегатор с ИИ для выявления «российской дезинформации»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Маск заявил, что с Карлсоном не подписывали соглашений о шоу в Twitter Технологии и медиа, 08:36
Китай готов противостоять США в торговых войнах. К чему приведет конфликт Pro, 08:27
В каких случаях дробление бизнеса наверняка привлечет внимание налоговой Pro, 08:16
Минздрав предложил передать часть врачебных обязанностей медсестрам Общество, 08:06
Выборы президента и парламента Турции. Что важно знать Политика, 08:00
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 07:55
Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике в деревне под Курском Политика, 07:39
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
США разработали агрегатор с ИИ для выявления «российской дезинформации» Политика, 07:38
Бывший главком НАТО в Европе заявил, что Запад боится победы Украины Политика, 07:31
В Госдуме предложили штрафовать за самовыгул собак Общество, 07:22
Прибыль госкомпаний в России упала сильнее, чем у частных Экономика, 07:00
Ушедший с Fox News ведущий анонсировал шоу в Twitter Технологии и медиа, 06:41
Столтенберг оценил возможность конфликта НАТО и Китая из-за Тайваня Политика, 06:24
США не поставят Киеву дальнобойные ракеты вслед за Британией Политика, 05:49
Политика ,  
0 

США разработали агрегатор с ИИ для выявления «российской дезинформации»

Блинкен: Госдеп разработал агрегатор с ИИ для выявления «российской дезинформации» в Сети
Блинкен обвинил Россию в распространении дезинформации о ситуации на Украине и объявил, что США разработали агрегатор на основе искусственного интеллекта для выявления запрещенного контента
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

Госдепартамент США использует агрегатор на основе искусственного интеллекта (ИИ) при сборе и проверке российского информационного контента с целью выявления дезинформации, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время выступления на мероприятии неправительственной организации Freedom House.

По его словам, США активно борются за равноправие в Сети и работают над устранением угроз правам человека, включая онлайн-домогательства, злоупотребления и дезинформацию. В последней Блинкен обвинил Россию, которая, по его мнению, «лжет» по поводу конфликта на Украине.

«Государственный департамент разработал агрегатор онлайн-контента об Украине с поддержкой искусственного интеллекта для сбора поддающейся проверке российской дезинформации, чтобы затем делиться этим с партнерами по всему миру для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности», — заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что США также работают с партнерами и представителями научно-образовательной сферы с целью выявления «фейковых текстов, генерируемых российскими чат-ботами».

В конце апреля замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил РБК, что партия планирует использовать нейросети в ходе предстоящих региональных выборов. По его словам, сложился момент, когда тот, кто не попробует использовать искусственный интеллект на выборах, проиграет.

Массовое внедрение ИИ в том числе связано с ростом популярности чат-бота ChatGPT. Его разработчик — лаборатория OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями. ChatGPT способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи и обрабатывать изображения по запросу пользователей.

Читайте на РБК Pro
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров

В конце марта предприниматель Илон Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп, сооснователь Apple Стив Возняк и другие бизнесмены и представители IT-отрасли подписали открытое письмо с требованием приостановить разработки более мощных, чем GPT-4, нейросетей хотя бы на полгода. Они сочли, что пауза необходима для разработки протоколов безопасности в сфере искусственного интеллекта.

Послание подписали более 1 тыс. специалистов IТ-отрасли. Они предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией».

«Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной. Если же подобная приостановка не может быть сделана быстро, правительства государств должны вмешаться и ввести мораторий», — утверждали авторы письма.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдепартамент США Энтони Блинкен дезинформация Россия Военная операция на Украине искусственный интеллект
Материалы по теме
Ученые научили искусственный интеллект расшифровывать мысли через МРТ
Технологии и медиа
Единороссы решили использовать на выборах искусственный интеллект
Политика
Маск предупредил о большом влиянии искусственного интеллекта на выборы
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter