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Единороссы решили использовать на выборах искусственный интеллект

«Единая Россия» решила использовать на выборах искусственный интеллект
Партия будет использовать искусственный интеллект во время предстоящей предвыборной кампании, рассказал РБК замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. Среди рисков единороссы видят возможности «демонизации и сатиризации»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Думать продолжаем головой»

Единороссы планируют использовать нейросети в ходе предстоящих региональных выборов, рассказал РБК замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, отвечающий за работу с регионами и избирательные кампании.

В единый день голосования 10 сентября пройдут прямые губернаторские выборы в 21 регионе и довыборы в Госдуму в Симферопольском одномандатном округе № 19 в Крыму, также будут избираться депутаты 20 заксобраний и 16 гордум.

По словам Перминова, сложился момент, когда тот, кто не попробует использовать искусственный интеллект на выборах, проиграет. Поэтому нейросетевые технологии будут вовлекаться партией в работу, сказал замсекретаря генсовета ЕР.

Единороссы намерены использовать все доступные публичные наработки в сфере искусственного интеллекта, подчеркнул Перминов, — как в целях прогнозирования и аналитики, «так и для творческих «подсказок», включая, например, технологический штурм, с которыми такие системы справляются в считаные секунды», а также для генерации видеоматериалов и изображений.

Использование возможностей нейросетей может в том числе способствовать привлечению новых сторонников, помочь в презентации партийных планов. «Их презентация, в том числе фоновая, некоторые «вирусные кампании», в которых может быть место парадоксу, драматургии, — все это предмет анализа», — заявил Перминов РБК.

В ходе кампании партия планирует пользоваться как возможностями зарубежных нейросетей, таких как ChatGPT или Midjourney, так и системами российского производства — к примеру, нейросетью «Сбера» Kandinsky, уточнил единоросс. По его словам, у «Единой России» уже есть договоренности с российскими разработчиками искусственного интеллекта об использовании их разработок в ходе выборов. «Первые эксперименты поставим уже в этом политическом сезоне, — обещает Перминов. — Возможности тех же публичных систем «Сбера», «Яндекса» расширяются от недели к неделе. Мы с вами стоим на пороге того, чтобы создавать в поминутном режиме медиаматериалы, включая видеоролики, персонально ориентированные и «подогнанные» под конкретные аудитории, сдобренные «человекодобавленными» смыслами и юмором». Партия будет обмениваться с российскими разработчиками искусственного интеллекта опытом, запросами, решениями и идеями, сказал замсекретаря генсовета ЕР.

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Детали договоренностей с российскими создателями нейросетей Перминов раскрывать отказался. В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Сбер».

При этом возможности нейросетей для партии будут во время выборов лишь «подспорьем». «Думать продолжаем головой. Мы не можем позволить «угнать» эту машину», — заявляет замсекретаря генсовета ЕР.

Помимо преимуществ использования искусственного интеллекта партия видит и риски, связанные с развитием нейросетей. Этих рисков в «Единой России» насчитали более десятка, рассказал РБК Перминов. В их числе — «понедельный прогресс внедрения искусственного интеллекта», возможности «демонизации и сатиризации» с помощью нейросетей, а также дискредитации образа партии.

По мнению Перминова, партия должна находить средства для «купирования угроз», в том числе с помощью прямой коммуникации с избирателями. Он считает, что «оппоненты России» пытаются «сформировать альтернативные нашим собственным сценарии будущего». «Для этого они будут обкатывать и применять топовые политические и информационные технологии, включая ИИ-дополненные. Запрос общества на честную и быструю информацию может быть ими в моменте удовлетворен с высокой степенью «достоверности» и «подтверждения», и тогда плотность постановки «альтернативной информационной завесы» способна создать даже «галлюцинацию реальности», — полагает единоросс.

Не гуру и не робот

«Многое будет зависеть от того, чего ждать от искусственного интеллекта. Поскольку тут не сложилось традиций и алгоритмов, может получиться очень ярко и удачно, а может завершиться фиаско или неудачей», — комментирует политолог Михаил Виноградов.

Наиболее ярок, по его мнению, пример с ChatGPT: «Он эффективен как механизм подготовки черновиков документов, моделирования реакции избирателей, формирования предположений и гипотез, систематизации и упрощения больших и сложных материалов». При этом, говорит Виноградов, возможны две ошибки: воспринимать искусственный интеллект как источник окончательных решений или, наоборот, как робота-помощника, неспособного на яркие идеи и креатив. «В целом тот же ChatGPT может хорошо помогать при трех условиях — обращения к нему с точными и удачными вопросами, внимательного анализа и коррекции того, что он напишет, и адресования к нему с темами и проблемами, в которых он силен. Например, он силен в верификации фактов или обобщении информации за последние один-два года», — рассуждает эксперт.

Что касается изображений и видеоматериалов, которыми занимаются другие сервисы искусственного интеллекта, то здесь, по словам Виноградова, нейросети также эффективны в качестве младшего партнера — то есть не как гуру и не как робот. «Поэтому в целом я бы ждал скорее тестирования ИИ, нежели масштабного использования. Его массовое механическое внедрение содержит не меньше рисков, чем запрет», — констатирует Виноградов.

По мере развития технологий искусственного интеллекта и широкого распространения их в массах у политиков появилась хорошая возможность сделать свои обращения к аудитории более персонализированными, считает директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. По его словам, есть несколько способов использования нейросетей в предвыборных кампаниях.

  • Анализ поведения избирателей в интернете, включая их модель потребления данных, составление уникальных психографиков для создания профиля поведенческих моделей пользователей.
  • Отправка рекламных рассылок избирателям в зависимости от их ожиданий на основе анализа, проведенного нейросетью.
  • Внедрение чат-ботов для взаимодействия с избирателями на тематических сайтах.
  • Генерация уникального контента (картинок, слоганов, видеороликов) — опять же в зависимости от целевой аудитории. Благодаря нейросетям могут появиться ресурсы для создания контента под каждую аудиторию.

«Из международной практики [использования нейросетей] можно привести пример, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди использовал голограмму самого себя для проведения виртуальных митингов в нескольких местах во время выборов в Лок Сабху (нижнюю палату парламента Индии). Это привлекло тысячи людей в разных местах одновременно», — говорит эксперт.

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Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Единая Россия искусственный интеллект Выборы ChatGPT
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