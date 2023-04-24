Единороссы решили использовать на выборах искусственный интеллект

Партия будет использовать искусственный интеллект во время предстоящей предвыборной кампании, рассказал РБК замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. Среди рисков единороссы видят возможности «демонизации и сатиризации»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Думать продолжаем головой»

Единороссы планируют использовать нейросети в ходе предстоящих региональных выборов, рассказал РБК замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, отвечающий за работу с регионами и избирательные кампании.

В единый день голосования 10 сентября пройдут прямые губернаторские выборы в 21 регионе и довыборы в Госдуму в Симферопольском одномандатном округе № 19 в Крыму, также будут избираться депутаты 20 заксобраний и 16 гордум.

По словам Перминова, сложился момент, когда тот, кто не попробует использовать искусственный интеллект на выборах, проиграет. Поэтому нейросетевые технологии будут вовлекаться партией в работу, сказал замсекретаря генсовета ЕР.

Единороссы намерены использовать все доступные публичные наработки в сфере искусственного интеллекта, подчеркнул Перминов, — как в целях прогнозирования и аналитики, «так и для творческих «подсказок», включая, например, технологический штурм, с которыми такие системы справляются в считаные секунды», а также для генерации видеоматериалов и изображений.

Использование возможностей нейросетей может в том числе способствовать привлечению новых сторонников, помочь в презентации партийных планов. «Их презентация, в том числе фоновая, некоторые «вирусные кампании», в которых может быть место парадоксу, драматургии, — все это предмет анализа», — заявил Перминов РБК.

В ходе кампании партия планирует пользоваться как возможностями зарубежных нейросетей, таких как ChatGPT или Midjourney, так и системами российского производства — к примеру, нейросетью «Сбера» Kandinsky, уточнил единоросс. По его словам, у «Единой России» уже есть договоренности с российскими разработчиками искусственного интеллекта об использовании их разработок в ходе выборов. «Первые эксперименты поставим уже в этом политическом сезоне, — обещает Перминов. — Возможности тех же публичных систем «Сбера», «Яндекса» расширяются от недели к неделе. Мы с вами стоим на пороге того, чтобы создавать в поминутном режиме медиаматериалы, включая видеоролики, персонально ориентированные и «подогнанные» под конкретные аудитории, сдобренные «человекодобавленными» смыслами и юмором». Партия будет обмениваться с российскими разработчиками искусственного интеллекта опытом, запросами, решениями и идеями, сказал замсекретаря генсовета ЕР.

Детали договоренностей с российскими создателями нейросетей Перминов раскрывать отказался. В пресс-службе «Яндекса» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Сбер».

При этом возможности нейросетей для партии будут во время выборов лишь «подспорьем». «Думать продолжаем головой. Мы не можем позволить «угнать» эту машину», — заявляет замсекретаря генсовета ЕР.

Помимо преимуществ использования искусственного интеллекта партия видит и риски, связанные с развитием нейросетей. Этих рисков в «Единой России» насчитали более десятка, рассказал РБК Перминов. В их числе — «понедельный прогресс внедрения искусственного интеллекта», возможности «демонизации и сатиризации» с помощью нейросетей, а также дискредитации образа партии.

По мнению Перминова, партия должна находить средства для «купирования угроз», в том числе с помощью прямой коммуникации с избирателями. Он считает, что «оппоненты России» пытаются «сформировать альтернативные нашим собственным сценарии будущего». «Для этого они будут обкатывать и применять топовые политические и информационные технологии, включая ИИ-дополненные. Запрос общества на честную и быструю информацию может быть ими в моменте удовлетворен с высокой степенью «достоверности» и «подтверждения», и тогда плотность постановки «альтернативной информационной завесы» способна создать даже «галлюцинацию реальности», — полагает единоросс.

Не гуру и не робот

«Многое будет зависеть от того, чего ждать от искусственного интеллекта. Поскольку тут не сложилось традиций и алгоритмов, может получиться очень ярко и удачно, а может завершиться фиаско или неудачей», — комментирует политолог Михаил Виноградов.

Наиболее ярок, по его мнению, пример с ChatGPT: «Он эффективен как механизм подготовки черновиков документов, моделирования реакции избирателей, формирования предположений и гипотез, систематизации и упрощения больших и сложных материалов». При этом, говорит Виноградов, возможны две ошибки: воспринимать искусственный интеллект как источник окончательных решений или, наоборот, как робота-помощника, неспособного на яркие идеи и креатив. «В целом тот же ChatGPT может хорошо помогать при трех условиях — обращения к нему с точными и удачными вопросами, внимательного анализа и коррекции того, что он напишет, и адресования к нему с темами и проблемами, в которых он силен. Например, он силен в верификации фактов или обобщении информации за последние один-два года», — рассуждает эксперт.

Что касается изображений и видеоматериалов, которыми занимаются другие сервисы искусственного интеллекта, то здесь, по словам Виноградова, нейросети также эффективны в качестве младшего партнера — то есть не как гуру и не как робот. «Поэтому в целом я бы ждал скорее тестирования ИИ, нежели масштабного использования. Его массовое механическое внедрение содержит не меньше рисков, чем запрет», — констатирует Виноградов.

По мере развития технологий искусственного интеллекта и широкого распространения их в массах у политиков появилась хорошая возможность сделать свои обращения к аудитории более персонализированными, считает директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. По его словам, есть несколько способов использования нейросетей в предвыборных кампаниях.

Анализ поведения избирателей в интернете, включая их модель потребления данных, составление уникальных психографиков для создания профиля поведенческих моделей пользователей.

Отправка рекламных рассылок избирателям в зависимости от их ожиданий на основе анализа, проведенного нейросетью.

Внедрение чат-ботов для взаимодействия с избирателями на тематических сайтах.

Генерация уникального контента (картинок, слоганов, видеороликов) — опять же в зависимости от целевой аудитории. Благодаря нейросетям могут появиться ресурсы для создания контента под каждую аудиторию.

«Из международной практики [использования нейросетей] можно привести пример, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди использовал голограмму самого себя для проведения виртуальных митингов в нескольких местах во время выборов в Лок Сабху (нижнюю палату парламента Индии). Это привлекло тысячи людей в разных местах одновременно», — говорит эксперт.