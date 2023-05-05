Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
Китай заявил о готовности координировать усилия с Россией по Украине Политика, 03:29
Байден обсудил с главами Microsoft и Google риски, связанные с ИИ Политика, 03:18
Лондон признал «крайне редкие» случаи перепродажи отданного Киеву оружия Политика, 02:57
«Авиакор» заявил о желании вновь выпускать самолеты Ан-140 Бизнес, 02:46
Британия направила фрегат в Северное море для слежки за кораблями России Политика, 02:26
«Ведомости» узнали о разработке VK аналога Tinder Бизнес, 02:16
В Днепропетровской области Украины прогремели взрывы Политика, 01:41
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Пользователи Xbox из России столкнулись с проблемой входа в аккаунты Технологии и медиа, 01:33
Кабмин Польши разрешил топить корабли, угрожающие газопроводам в Балтике Политика, 01:24
На Украине заявили о подготовке 10 тыс. операторов «Армии дронов» Политика, 01:23
В тюменском селе пожарные смогли спасти от пожара тысячу домов Общество, 01:19
В Москве загорелось здание с хостелом и магазинами. Видео Общество, 00:57
Глава МИД Франции допустила возобновление звонков Макрона Путину Политика, 00:44
МИД заявил об отношениях России и США на грани вооруженного конфликта Политика, 00:43
Политика ,  
0 

Байден обсудил с главами Microsoft и Google риски, связанные с ИИ

Президент США Байден обсудил с главами Microsoft и Google связанные с развитием ИИ риски
Байден указал на риски развития ИИ и подчеркнул, что американские ИТ-компании «несут фундаментальную ответственность за обеспечение безопасности и надежности их продуктов до их внедрения и распространения»
Фото: Yuri Gripas / EPA / ТАСС
Фото: Yuri Gripas / EPA / ТАСС

Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис, глава корпорации Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор компаний Google Сундар Пичаи на встрече в Белом доме обсудили риски, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ), сообщила пресс-служба американского президента.

Во встрече также приняли участие Сэм Олтмен, генеральный директор американской компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, и генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи.

Участники встречи «поделились опасениями по поводу рисков, связанных с искусственным интеллектом», а Байден подчеркнул, что компании «несут фундаментальную ответственность за обеспечение безопасности и надежности их продуктов до их внедрения и распространения».

По мнению главы государства и вице-президента, «для реализации преимуществ, которые могут быть получены в результате развития искусственного интеллекта, необходимо смягчить как существующие, так и потенциальные риски, которые искусственный интеллект представляет для каждого человека, общества [в целом] и национальной безопасности». «К ним относятся риски в сферах безопасности, прав и свобод человека, неприкосновенности частной жизни, рабочих мест и демократических ценностей», — уточнили в Белом доме.

Руководителей корпораций, в свою очередь, призвали к «ответственным действиям и принятию мер для защиты прав и обеспечения безопасности граждан». «Во время встречи также состоялось откровенное и конструктивное обсуждение трех ключевых вопросов: необходимости для компаний быть более прозрачными для политиков, общественности и других лиц в отношении своих систем искусственного интеллекта; важности возможности проведения оценки, проверки и подтверждения безопасности, надежности и эффективности систем искусственного интеллекта; необходимости обеспечения защиты систем искусственного интеллекта от злоумышленников и атак», — отмечается в заявлении.

Споры вокруг способов регулирования ИИ продолжаются уже несколько месяцев, они связаны с развитием чат-ботов на основе ИИ, включая наиболее известный из них — ChatGPT. Его разработчик — лаборатория OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и диалогов с живыми пользователями. ChatGPT, в том числе, способен вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи и обрабатывать изображения по запросу пользователей.

Читайте на РБК Pro
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Ошибки локализации: как Coca-Cola просчиталась в Израиле и другие примеры
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса

В конце минувшего марта предприниматель Илон Маск, сооснователь соцсети Pinterest Эван Шарп, сооснователь Apple Стив Возняк и другие бизнесмены и представители IT-отрасли подписали открытое письмо с требованием приостановить разработки более мощных, чем GPT-4, нейросетей хотя бы на полгода. Они сочли, что пауза необходима для разработки протоколов безопасности в сфере искусственного интеллекта.

Послание подписали более 1 тыс. специалистов IТ-отрасли. Они предупредили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией».

«Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной. Если же подобная приостановка не может быть сделана быстро, правительства государств должны вмешаться и ввести мораторий», — утверждали авторы письма.
 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
искуственный интеллект Джо Байден Microsoft Google ChatGPT США
Материалы по теме
Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT на рабочих устройствах
Технологии и медиа
Автор книги Sapiens сравнил ChatGPT c оружием массового поражения
Технологии и медиа
ChatGPT возобновил работу в Италии
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter