Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Нижнее в Луганской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
СК возбудил дело после гибели людей из-за пожаров в Красноярском крае Общество, 15:50
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 15:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:30
«Талибан» обязал всех женщин Афганистана носить хиджабы Общество, 15:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:13
Один из номинантов на приз самому ценному игроку КХЛ перешел в «Трактор» Спорт, 15:11
Володин обвинил США в координации операций Украины против России Политика, 15:01
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 14:57
Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Нижнее в Луганской области Политика, 14:37
Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах Спорт, 14:29
Владелец клуба НБА, юморист и журналист. Кто выкупит «Челси» у Абрамовича Спорт, 14:18
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 14:08
Тарпищев призвал ведущих теннисистов поддержать Россию в период санкций Спорт, 14:02
Во Франции прошла инаугурация Макрона Политика, 14:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Нижнее в Луганской области

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Поселок городского типа Нижнее в Луганской области Украины находится «полностью под контролем» Вооруженных сил России, заявил в своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российские войска контролируют город Попасная в Луганской области на 80%, также заявил он. «Южная группировка полностью завершила зачистку своей части города — промзоны, и центральная часть города также находится под нашим контролем», — сказал Кадыров.

По его словам, «практически все опорные пункты вокруг города уничтожены, Попасная заблокирована, находится в кольце на 90%». В начале мая Кадыров говорил, что чеченские бойцы зачищают Попасную от украинских военных и «скоро весь город будет свободным».

Кадыров заявил о «скором освобождении» Попасной в Луганской области
Политика
Рамзан Кадыров

При этом российское Минобороны еще 13 марта сообщало о взятии Попасной войсками Луганской народной республики (ЛНР).

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В свою очередь, руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов заявил 6 мая, что город не полностью взят российскими военными, и призвал местных жителей эвакуироваться.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Bruno Vincent / Getty Images Как национальные особенности влияют на модель управления — 6 показателей
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Оказаться безработным: от кого и какие выплаты можно получить
Инструкции
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции

В четверг, 5 мая, глава Чечни заявил о «полном освобождении» поселка Светличное в Луганской области. По его словам, «на освобожденных территориях» будут проводиться гуманитарные мероприятия, чтобы «максимально быстро восстановить [там] нормальную жизнь».

Материалы к статье
Теги
Рамзан Кадыров Луганская область поселок Военная операция на Украине
Материалы по теме
Российские войска установили контроль над пятью украинскими поселками
Политика
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ поселка Новоайдар из «Точки-У»
Политика
Кадыров заявил о «полном освобождении» Светличного в Луганской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter