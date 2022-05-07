Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Нижнее в Луганской области
Поселок городского типа Нижнее в Луганской области Украины находится «полностью под контролем» Вооруженных сил России, заявил в своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
Российские войска контролируют город Попасная в Луганской области на 80%, также заявил он. «Южная группировка полностью завершила зачистку своей части города — промзоны, и центральная часть города также находится под нашим контролем», — сказал Кадыров.
По его словам, «практически все опорные пункты вокруг города уничтожены, Попасная заблокирована, находится в кольце на 90%». В начале мая Кадыров говорил, что чеченские бойцы зачищают Попасную от украинских военных и «скоро весь город будет свободным».
При этом российское Минобороны еще 13 марта сообщало о взятии Попасной войсками Луганской народной республики (ЛНР).
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В свою очередь, руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов заявил 6 мая, что город не полностью взят российскими военными, и призвал местных жителей эвакуироваться.
В четверг, 5 мая, глава Чечни заявил о «полном освобождении» поселка Светличное в Луганской области. По его словам, «на освобожденных территориях» будут проводиться гуманитарные мероприятия, чтобы «максимально быстро восстановить [там] нормальную жизнь».