Кадыров заявил о взятии под контроль поселка Нижнее в Луганской области

Фото: Александр Река / ТАСС

Поселок городского типа Нижнее в Луганской области Украины находится «полностью под контролем» Вооруженных сил России, заявил в своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российские войска контролируют город Попасная в Луганской области на 80%, также заявил он. «Южная группировка полностью завершила зачистку своей части города — промзоны, и центральная часть города также находится под нашим контролем», — сказал Кадыров.

По его словам, «практически все опорные пункты вокруг города уничтожены, Попасная заблокирована, находится в кольце на 90%». В начале мая Кадыров говорил, что чеченские бойцы зачищают Попасную от украинских военных и «скоро весь город будет свободным».

При этом российское Минобороны еще 13 марта сообщало о взятии Попасной войсками Луганской народной республики (ЛНР).

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В свою очередь, руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов заявил 6 мая, что город не полностью взят российскими военными, и призвал местных жителей эвакуироваться.

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В четверг, 5 мая, глава Чечни заявил о «полном освобождении» поселка Светличное в Луганской области. По его словам, «на освобожденных территориях» будут проводиться гуманитарные мероприятия, чтобы «максимально быстро восстановить [там] нормальную жизнь».