Кадыров заявил о взятии большей части Попасной под контроль

Глава Чечни подчеркнул, что с начала штурма Попасной в Луганской области подобный исход был неизбежен. «Это был лишь вопрос времени», — отметил Кадыров

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные взяли под контроль большую часть города Попасная в Луганской области.

«Бойцы чеченских спецподразделений <...> взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города», — написал он в Telegram.

Кадыров допустил, что украинская сторона готовилась к длительной обороне — на подступах к городу были возведены укрепительные позиции. После нескольких неудачных попыток отбросить ВС России украинские военные заняли огневые точки в жилых районах, но и это не дало должного эффекта, рассказал он.

Глава Чечни подчеркнул, что с начала штурма Попасной в Луганской области успешный исход для российских военных был неизбежен. «Это был лишь вопрос времени», — заключил Кадыров.

Российское Минобороны еще 13 марта сообщало о взятии Попасной войсками ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что в Попасную вошла народная милиция республики и начала организовывать работы по разминированию. Также войска ЛНР брали Попасную под контроль в июле 2014 года.

В начале мая Кадыров заявил о скором освобождении города Попасная в Луганской области. Тогда он рассказал, что чеченские бойцы зачищают город от украинских военных. Глава Чечни попросил «набраться терпения и ждать».

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7 мая Кадыров сообщил, что российские войска контролируют город Попасная в Луганской области на 80%. В тот же день ВС России взяли под полный контроль поселок городского типа Нижнее в Луганской области Украины, добавил он.

За несколько дней до этого глава Чечни заявил о «полном освобождении» поселка Светличное в Луганской области. По его словам, «на освобожденных территориях» будут проводиться гуманитарные мероприятия.