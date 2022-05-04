Шойгу сообщил о расширении контроля над территориями ДНР и ЛНР
Российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль на территориями этих двух республик, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«В настоящее время подразделения российской армии совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам министра, российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», — заявил Шойгу.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида». Украина в ответ разорвала с Москвой дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.
В конце марта Минобороны России заявило о выполнении задач первого этапа спецоперации. В министерстве утверждают, что план состоял в том, чтобы «заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев». Целями второго этапа спецоперации замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев назвал установление полного контроля над Донбассом и югом Украины.