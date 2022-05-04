Шойгу сообщил о расширении контроля над территориями ДНР и ЛНР

Российская армия вместе с силами ДНР и ЛНР расширяет контроль над территориями этих республик, сообщил Шойгу. Ранее в Минобороны России целями второго этапа спецоперации называли установление контроля над Донбассом и югом Украины

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль на территориями этих двух республик, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В настоящее время подразделения российской армии совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», — сказал он (цитата по ТАСС).

Video

По словам министра, российские военные «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения». «Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», — заявил Шойгу.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида». Украина в ответ разорвала с Москвой дипломатические отношения, объявила военное положение и мобилизацию.

Читайте на РБК Pro Pro Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети Инструкции Pro Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Инструкции Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Статьи Pro Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу Инструкции Pro Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Статьи Pro Бизнес на связи: как в кризис отвечать на сложные вопросы клиентов Бизнес на связи: как в кризис отвечать на сложные вопросы клиентов Инструкции Pro Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи

В конце марта Минобороны России заявило о выполнении задач первого этапа спецоперации. В министерстве утверждают, что план состоял в том, чтобы «заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев». Целями второго этапа спецоперации замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев назвал установление полного контроля над Донбассом и югом Украины.