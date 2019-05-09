МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашению

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение обязательств в рамках ядерной сделки. В заявлении указывается, что именно США год назад вышли из соглашения, а затем оказывали давление на другие страны, чтобы побудить их не выполнять резолюцию ООН.

«Четкое и скрупулезное выполнение Тегераном своих обязательств не вызывало сомнений. Это подтверждено в 14 докладах гендиректора МАГАТЭ о проверке и мониторинге в Иране», — говорится в заявлении.

При этом в Москве выразили готовность продолжить сотрудничество с Ираном. Речь идет в том числе о перепрофилировании бывшего уранообогатительного предприятия в Фордо под производство стабильных изотопов, а также о строительстве АЭС «Бушер».