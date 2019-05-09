Страны ЕС потребовали от Ирана воздержаться от эскалации по СВПД

Страны ЕС потребовали от Ирана воздержаться от эскалации по СВПД

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили беспокойство из-за решения Ирана приостановить часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

«Мы с большой обеспокоенностью отмечаем заявление, сделанное Ираном в отношении его обязательств по СВПД. Мы по-прежнему полностью привержены сохранению и полному осуществлению плана, ключевого достижения глобальной архитектуры ядерного нераспространения, что отвечает интересам безопасности всех», — говорится в совместном заявлении.

Страны также призвали Иран продолжать выполнять обязательства по СВПД и воздержаться от «любых эскалационных шагов». Они заявили, что будут отвергать ультиматумы. При этом стороны выразили сожаление в связи с возобновлением санкций против Ирана со стороны США.

Накануне Иран направил послам Германии, Великобритании, России и Китая уведомления о решении прекратить некоторые обязательства по СВПД. Президент страны Хасан Роухани дал странам Европы 60 дней на переговоры. По его словам, если в этот период участники исполнят ожидания Ирана от плана, в особенности относительно продажи нефти и банковских операций, то Тегеран готов вернуться к исполнению обязательств.