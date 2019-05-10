Следователи допросили Порошенко по делу о гибели людей на Майдане

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,19 64,71 EUR Нал. 74,20 72,62 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 6 365,40 +105,00 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 943,42 +0,45% Nasdaq 7 916,61 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
NASA подтвердило рост концентрации спирта на МКС после стыковки Dragon-2 Технологии и медиа, 23:40 СМИ узнали об усилении США войск на Ближнем Востоке из-за иранской угрозы Политика, 23:35 Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово Общество, 23:16 Порошенко назвал Раду ответственной за выбор даты инаугурации Зеленского Политика, 22:59 Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе Политика, 22:32 Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой РБК и SkinCeuticals, 22:27 Следователи допросили Порошенко по делу о гибели людей на Майдане Политика, 22:12 США расширили санкции против Венесуэлы из-за перевозки нефти на Кубу Политика, 21:51 Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом из отеля в Египте Политика, 21:43 Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова Политика, 21:34 «Локомотив» впервые в сезоне забил четыре гола в чемпионате России Спорт, 21:27 Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге Технологии и медиа, 21:13 Глава антикоррупционного бюро Украины отказался отвечать следователям Общество, 21:12 Что дают большие данные малому бизнесу при скромных бюджетах РБК и МегаФон, 21:00
Политика ,  
0 
Следователи допросили Порошенко по делу о гибели людей на Майдане
О следственных действиях с участием президента рассказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры республики. На допрос Порошенко должен был явиться еще в начале недели, однако тогда этого не произошло
Петр Порошенко (Фото: ZUMA / ТАСС)

В пятницу, 10 мая, следователи допросили действующего президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей на Майдане. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Как мне сообщили, уже следователи допрашивают [Порошенко]. Возможно, уже и завершили допрашивать президента», — заявил он в программе Face2Face около 20:00 мск. Договоренность о допросе, по его словам, была принята накануне.

Остальных деталей о случившемся Горбатюк не привел, напомнив однако, что для действующего главы государства допрос по этому производству был повторным — впервые на вопросы следователей по этому поводу Порошенко отвечал в ноябре 2016 года. Однако тогда, пояснил Горбатюк, президент, сославшись на занятость, не подписал протокол допроса.

«Если протокол не подписан, то мы не можем привлечь его к материалам уголовного дела», — уточнил начальник управления спецрасследований надзорного ведомства, подчеркнув, что с тех пор, «несмотря на сотни напоминаний», Порошенко со следователями не встречался.

Теперь же, указал Горбатюк, помимо необходимости подписать протокол, Порошенко в качестве свидетеля должен был ответить на возникшие у следователей дополнительные вопросы.

Общество
Порошенко не пришел на допрос по делу о гибели участников Евромайдана

В апреле президенту, по словам представителя Генпрокуратуры, была направлена повестка, на допрос он должен был явиться 7 мая, однако этого не произошло. После этого «в качестве крайней меры» Горбатюк обратился к средствам массовой информации. Порошенко в случае повторной неявки он пригрозил штрафом. Заявление Горбатюка тогда, в том числе, транслировал телеканал «112 Украина».

«Сразу через час после моего выступления кто-то из помощников [Порошенко] связался со следователем и определились, что они договорятся о конкретной встрече в пятницу [10 мая]», — рассказал начальник управления спецрасследований украинской Генпрокуратуры.

На допрос 7 мая Порошенко, по его словам, вызывали, чтобы он рассказал о событиях 18–19 февраля 2014 года в центре Киева. Тогда в результате массовых столкновений между силовиками и участниками протестов, по разным данным, погибли от 78 до 83 активистов. Впоследствии этих людей назвали «Небесной сотней».

Порошенко ранее утверждал, что во время столкновений на Майдане находился в гуще событий и лично переносил тела погибших. При этом экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива в свою очередь до этого рассказывал, что, по его данным, во время этих событий Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко «пьянствовали».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Петр Порошенко, Генпрокуратура Украины, Евромайдан
Материалы по теме
Порошенко не пришел на допрос по делу о гибели участников Евромайдана
Общество
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки туристом из отеля в Египте
Политика
Порошенко попросил Меркель усилить санкции против России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter