Следователи допросили Порошенко по делу о гибели людей на Майдане

О следственных действиях с участием президента рассказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры республики. На допрос Порошенко должен был явиться еще в начале недели, однако тогда этого не произошло

Петр Порошенко (Фото: ZUMA / ТАСС)

В пятницу, 10 мая, следователи допросили действующего президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей на Майдане. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

«Как мне сообщили, уже следователи допрашивают [Порошенко]. Возможно, уже и завершили допрашивать президента», — заявил он в программе Face2Face около 20:00 мск. Договоренность о допросе, по его словам, была принята накануне.

Остальных деталей о случившемся Горбатюк не привел, напомнив однако, что для действующего главы государства допрос по этому производству был повторным — впервые на вопросы следователей по этому поводу Порошенко отвечал в ноябре 2016 года. Однако тогда, пояснил Горбатюк, президент, сославшись на занятость, не подписал протокол допроса.

«Если протокол не подписан, то мы не можем привлечь его к материалам уголовного дела», — уточнил начальник управления спецрасследований надзорного ведомства, подчеркнув, что с тех пор, «несмотря на сотни напоминаний», Порошенко со следователями не встречался.

Теперь же, указал Горбатюк, помимо необходимости подписать протокол, Порошенко в качестве свидетеля должен был ответить на возникшие у следователей дополнительные вопросы.