Порошенко сообщил о своей личной роли во время столкновений на Майдане

Порошенко сообщил о своей личной роли во время столкновений на Майдане

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично переносил тела погибших во время столкновений и стрельбы на Майдане в начале 2014 годов. Об этом он рассказал, выступая на мероприятии, посвященном событиям на Майдане.

Порошенко подчеркнул, что во время народных выступлений он находился в гуще событий, а протестующие на Майдане обращались к нему за помощью из-за обстрелов. ​

«У фонтана была расположена цепь «Беркута», которая с помповыми ружьями стреляла в людей... Уже через 15 минут было 11 раненых — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — заявил украинский президент.

Ранее председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива рассказывал, как Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане.