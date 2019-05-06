Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генеральная прокуратура Украины на 7 мая вызвала президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщил руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает УНИАН.



Как рассказал источник «Украинских новостей» в ведомстве, Порошенко допросят по делу о гибели участников «Евромайдана». Кроме того, президента попросят подписать старый протокол допроса от ноября 2016 года. Тогда Порошенко в первый раз вызвали на допрос по делу о преступлениях против участников «Евромайдана». Как отмечали в Генпрокуратуре Украины, из-за того, что протокол допроса до сих пор не подписан, показания Порошенко невозможно приобщить к делу.



Ранее Порошенко сообщил, что во время столкновений на Майдане находился в гуще событий и даже лично переносил тела погибших. В то же время экс-советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива рассказывал, как Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане.



В ноябре 2013 года сторонники евроинтеграции заняли главную площадь Киева — майдан Незалежности. Спустя месяц начались массовые столкновения между силовиками и участниками протестов, в результате которых погибли более 100 человек. С 2014 года украинские власти расследуют преступления против участников «Евромайдана». Также следователи пытаются выяснить, кто был инициатором расстрела протестующих и проведения силовых акций.