Порошенко не пришел на допрос по делу о гибели участников Евромайдана

Порошенко не пришел на допрос по делу о гибели участников Евромайдана

Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру. Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает «112 Украина».

«Еще две недели назад на сегодня, на 10:00, 7 мая был вызван президент Украины Порошенко Петр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля, как вы видите, свидетель на допрос не пришел», — заявил Горбатюк.

По его словам, Порошенко или его представители не связывались со следователем, чтобы сообщить о причинах неявки и обсудить возможность переноса допроса.

Горбатюк уточнил, что Порошенко вызвали, чтобы он рассказал о событиях 18–19 февраля 2014 года и 1 декабря 2013 года — по делу о гибели участников «Евромайдана». Представитель Генпрокуратуры также добавил, что Порошенко должен подписать протокол его первого допроса, состоявшегося в ноябре 2016 года, чтобы он получил соответствующий процессуальный статус.

Горбатюк добавил, что, если Порошенко повторно не явится, ведомство обратится в суд, чтобы наложить на него штраф. «Но пока есть статус президента, он не позволяет применять любой привод в отношении него», — заметил он.