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Экс-советник Авакова рассказал о пьянстве Порошенко во время Евромайдана
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Экс-советник Авакова рассказал о пьянстве Порошенко во время Евромайдана
Украинский кризис, 06:47
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Экс-советник Авакова рассказал о пьянстве Порошенко во время Евромайдана

Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова Илья Кива в ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne рассказал, как действующий президент страны Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время событий на Майдане в конце 2013 — начале 2014 годов.

По словам Кивы, участники тех событий делились на две категории — тех, кто стоял на баррикадах в 40-градусный мороз с «отмороженными пальцами» и тех, кто пьянствовал в Доме профсоюзов.

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Кива рассказал, что бывал на втором этаже Дома профсоюзов, где располагался штаб протестующих. Он отметил, что на тот момент уже давно не употреблял спиртное, поэтому ему трудно было спутать «пропитанные коньяком и дорогой икрой» помещения.

«И я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочил. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове», — поделился воспоминаниями Кива.

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Во время столкновений на Евромайдане погибли более 100 человек. С 2014 года украинские правоохранители проводят соответствующее расследование. Кроме того, следователи пытаются выяснить, кто был инициатором расстрела протестующих и проведения силовых акций. В ноябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила, что по делу о беспорядках во время Майдана проходят 380 человек, а 48 уже были признаны виновными.

В то время как официальный Киев заявляет о виновности в эскалации насилия на Майдане экс-президента Виктора Януковича, сам бывший глава государства утверждает, что ответственность за него должно нести нынешнее руководство Украины. В частности, именно причастностью властей Украины к совершенным преступлениям он объяснил отстранение своих адвокатов от судебного слушания.

Теги: Евромайдан , Петр Порошенко , Виталий Кличко , пьянство
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