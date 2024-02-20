Лондон и Брюссель договорились вместе бороться с нелегальными мигрантами

Великобритания и ЕС договорились о сотрудничестве в противостоянии нелегальной миграции. Чем примечателен готовящийся к подписанию документ и насколько он сближает Брюссель и Лондон после Brexit — разбирался РБК

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Великобритания и Евросоюз договорились вести совместную борьбу с нелегальной миграцией. Соответствующее заявление стороны сделали после прошедших 18 февраля телефонных переговоров главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра королевства Риши Сунака. Рабочее соглашение, которое Лондон в ближайшие дни должен подписать с Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex), должно стимулировать обмен информацией, касающейся различных аспектов незаконной миграции, и использование передовых технологий в этой области. Ожидается, что оно также значительно расширит возможности обеих сторон в борьбе с контрабандистами.

«Frontex обладает беспрецедентным опытом в сфере нелегальной миграции и трансграничной преступности на Европейском континенте, и абсолютно верно, что мы проводим консультации для достижения договоренностей, которые позволят нам найти новые способы борьбы с нелегальной миграцией», — заявил официальный представитель британского премьера.

Детали готовящегося соглашения пока не известны. РБК направил запрос в Еврокомиссию.

Чем различаются подходы ЕС и Лондона к проблеме нелегальной миграции

Как для Евросоюза, так и для Великобритании проблема нелегальной миграции — одна из центральных. По данным Frontex, с января по ноябрь 2023 года число нелегальных пересечений границ стран союза увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигло 355,5 тыс. Это максимум с 2016-го. Самым большим стал приток нелегалов по западноафриканскому маршруту — около 32 тыс. человек.

В декабре 2023 года страны Евросоюза наконец пришли к согласию относительно реформы миграционной политики. Проект так называемого Пакта о миграции и предоставлении убежища был представлен еще в 2020 году, он предполагает ужесточение контроля на границах, ускорение процедуры рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение лиц, незаконно попавших на территорию ЕС. Также союз рассчитывает с его принятием добиться более справедливого распределения мигрантов по странам. Как ожидается, Евросовет одобрит пакт в ближайшее время и после этого он вступит в силу.

Для Лондона главная головная боль в этом смысле — нелегалы, пересекающие Ла-Манш на надувных лодках. Их количество постоянно росло в последние годы. В 2020-м этим путем воспользовались 8,4 тыс. человек, в 2021-м — 28,5 тыс. В 2022 году показатель вырос до 45,7 тыс., а всего с 2018 года более 100 тыс. человек пересекли Ла-Манш на лодках, чтобы оказаться в Соединенном Королевстве.

По данным МВД Великобритании, с 1 января по 28 декабря 2023 года до английского побережья добрались 602 малые лодки по сравнению с 1110 за тот же период предыдущего года. Правительство заявило, что в целом число прибывающих через Ла-Манш нелегалов в 2023 году сократилось на 36% по сравнению с 2022-м, но проблема по-прежнему остра. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли отметил: «В то время как число незаконных пересечений по всей Европе растет, количество людей, незаконно прибывающих в Великобританию, падает. Это значительное достижение, но работа еще далека от завершения».

Лондон, в отличие от Брюсселя, выбирает относительно жесткий подход в области миграционной политики — королевство планирует выдворять нелегалов в третьи страны. Соответствующий план был разработан еще в 2022 году правительством Бориса Джонсона. Предполагалось, что все нелегально прибывшие в Великобританию будут депортированы в «безопасную третью страну» на время рассмотрения прошения об убежище. В апреле 2022-го правительство Великобритании подписало меморандум с Руандой, которая согласилась разместить у себя высылаемых из Соединенного Королевства беженцев. В ответ Лондон обещал восточноафриканской стране инвестиции в размере £140 млн ($170 млн). По планам британского правительства, по прибытии в Руанду депортированные могли рассчитывать на социальную поддержку сроком до пяти лет, включающую обучение, проживание и медицинское обслуживание. Первый авиарейс в Руанду с семью нелегальными мигрантами должен был состояться в июне 2022 года, но Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) экстренно заблокировал его по иску одного из подлежащих депортации.

Риши Сунак, вступивший в должность премьера в октябре 2022 года, также обещал сделать борьбу с нелегалами, прибывающими через Ла-Манш, одним из приоритетов кабинета. В июле 2023 года парламент Великобритании принял билль о нелегальной миграции, который позволяет высылать из страны лиц, въехавших незаконно и подавших прошение об убежище. Однако это вызвало критику в ООН. Там посчитали, что Лондон таким образом нарушает свои международные обязательства в области прав человека, беженцев и перемещенных лиц. 15 ноября 2023 года Верховный суд Великобритании постановил, что решение отправлять нелегальных мигрантов в Руанду незаконно. Председатель Верховного суда Роберт Рид заявил, что в случае депортации людей, претендующих на статус беженца, есть риск их высылки обратно в страну, откуда они прибыли и где их жизнь и свобода могут подвергаться опасности.

В декабре 2023 года Великобритания подписала новый вариант соглашения с Руандой (в обмен еще на £100 млн инвестиций). Согласно обновленной версии, незаконно попавших в Великобританию мигрантов будут высылать без права просить убежища в королевстве, однако у беженцев остается право обжаловать решение по выдворению в Европейском суде. Легализующий это законопроект все еще находится на рассмотрении парламента, последние поправки в него были внесены 11 января — о том, что маршруты депортации должны быть «легальными и безопасными».

Старший научный сотрудник Центра британских исследований отдела страновых исследований Института Европы РАН Кира Годованюк считает, что соглашение между ЕС и Великобританией не сможет кардинально решить проблему с наплывом нелегалов в Соединенное Королевство. «У Лондона и Брюсселя совершенно разные цели в достижении договоренностей. Британия прежде всего хотела бы решить вопрос выдворения нелегалов на территории третьих стран, от чего отказывается ЕС, поскольку это нарушает международные обязательства. Обсуждаемая сделка, скорее всего, будет носить компромиссный, половинчатый характер», — заявила эксперт РБК.

Что значит это соглашение для ЕС и Британии

Сделку по миграции политологи называют примирительным сигналом из Лондона после Brexit — и уже не первым шагом Сунака по восстановлению отношений с Евросоюзом.

В частности, в феврале 2023 года ЕС и Великобритания заключили соглашение (так называемые Виндзорские рамки), касающееся Северной Ирландии. Сунак и фон дер Ляйен договорились ввести зеленый и красный коридоры для товаров, следующих из Британии в Северную Ирландию, которая после Brexit осталась частью таможенной территории ЕС. Это позволило Великобритании в сентябре 2023-го присоединиться к научно-исследовательской программе ЕС Horizon Europe, против чего ранее Брюссель возражал.

Годованюк отмечает, что Сунак отошел от прежнего антагонистического курса консерваторов, существенно смягчив тон диалога с Брюсселем. «Весь прошлый год проходил под знаком примирения. И нынешнее соглашение в сфере миграции — очередной плюс в копилку Сунака. Однако в преддверии выборов Лондон сталкивается с палкой о двух концах, ведь многие избиратели надеялись на окончательный разрыв с ЕС. А теперь сторонники Brexit могут сказать, что Британия вновь подчиняется нормативному диктату Брюсселя», — говорит эксперт.

Следующие всеобщие выборы в Великобритании должны состояться не позже 28 января 2025 года. Сунак заявлял, что они пройдут во второй половине 2024-го. Опросы показывают, что рейтинг консерваторов падает. По данным службы Ipsos от января 2024 года, лейбористов поддерживают 49%, в то время как консерваторов — 27%, и решение проблемы нелегальной миграции могло бы несколько выправить ситуацию.