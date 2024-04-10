В подмосковном Чехове ввели план «Сирена»

Сигнал «Сирена» ввели для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Глава Чехова Михаил Собакин сообщил, что контролирует ситуацию

Фото: РБК

В городском округе Чехов в Подмосковье ввели план «Сирена», сообщил источник РБК, близкий к МВД. Об этом также пишут телеграм-каналы «112» и Baza.

По словам источника РБК, в некоторых военных частях на территории района провели дополнительный инструктаж «по поводу бдительного несения службы».

Глава Чехова Михаил Собакин сообщил, что держит ситуацию на контроле. «Буду информировать об оперативных мероприятиях», — пообещал он.

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План «Сирена» подразумевает комплекс специальных мер для сотрудников полиции и других органов. Его могут применять для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах, для поимки преступных группировок, для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников.

«112» и Baza пишут, что от сотрудников ФСБ сбежал мужчина, который, по предварительным данным, может иметь отношение к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта. По данным каналов, вечером 9 апреля он скрылся в лесу в районе поселка Мещерское в Чеховском районе; подозреваемый может быть вооружен.

В последний раз «Сирену» в Подмосковье объявляли 7 апреля, когда напали на сотрудников полиции в Ногинском районе. По словам источника РБК, это произошло возле города Черноголовка, когда полицейские прибыли на задержание закладчиков наркотиков в рамках операции «Лес». Один полицейский погиб, другой был тяжело ранен. Нападавшим оказался москвич Василий Буряков, ему удалось скрыться. В МВД предупредили, что мужчина может быть вооружен.

Как сообщал в конце марта Следственный комитет, по делу о теракте в «Крокусе», проходили 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников атаки. Это граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни, все они арестованы до 22 мая. 4 апреля ФСБ заявила, что в рамках дела в Москве, Екатеринбурге и Омске задержаны еще трое — россиянин и двое граждан стран Центральной Азии.